Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

Eurovision

L’Eurovision afferma che non coprirà i fischi durante l’esibizione di Israele

Amministratore04 mins

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri L’emittente ospitante del prossimo Eurovision Song Contest, l’austriaca ORF, non impedirà al pubblico di esporre la bandiera palestinese né coprirà i fischi durante l’esibizione di Israele, come è accaduto nelle edizioni precedenti. L’hanno annunciato ieri gli organizzatori. Il concorso canoro, che si terrà a maggio, avrà solo 35 partecipanti,…

Continua a leggere