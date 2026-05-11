Articolo pubblicato originariamente su Amnesty International. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

«Nessun palcoscenico per il genocidio» – La mancata sospensione di Israele dall’Eurovision Song Contest tradisce l’umanità e mette a nudo un palese doppio standard

In vista delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2026, a cui parteciperà Israele, la Segretaria Generale di Amnesty International, Agnès Callamard, ha dichiarato:

«Il mancato allontanamento di Israele dall’Eurovision da parte dell’European Broadcasting Union (EBU), come invece avvenuto con la Russia, è un atto di codardia e un esempio evidente di doppi standard quando si tratta di Israele.

“Invece di inviare un messaggio chiaro sul fatto che i crimini atroci commessi da Israele contro il popolo palestinese abbiano un costo, l’EBU ha concesso a Israele questo palcoscenico internazionale mentre continua a perpetrare genocidio a Gaza, occupazione illegale e apartheid.”

Agnès Callamard, Segretaria Generale di Amnesty International

“Invece di inviare un messaggio chiaro sul fatto che i crimini atroci commessi da Israele contro il popolo palestinese abbiano un costo, l’EBU ha concesso a Israele questo palcoscenico internazionale mentre continua a perpetrare genocidio a Gaza, occupazione illegale e apartheid. L’European Broadcasting Union sta tradendo i valori dell’Eurovision Song Contest, che comprendono la libertà dall’intolleranza, dai discorsi d’odio e dalla discriminazione. Sta inoltre ignorando le proteste dei suoi membri di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda, che si sono ritirati dal concorso a causa della partecipazione di Israele. In definitiva, l’EBU ha tradito l’umanità.

“La partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest offre al paese una piattaforma per cercare di distogliere l’attenzione e normalizzare il genocidio in corso nella Striscia di Gaza occupata, così come i tentativi di ulteriore annessione di Gaza e della Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, oltre al sistema di apartheid imposto ai palestinesi.

“Decisioni e pareri dei tribunali internazionali, insieme alle risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza dell’ONU nel corso degli ultimi decenni, hanno ripetutamente condannato Israele per le sue molteplici e gravissime violazioni.

“L’impunità di Israele non può più essere tollerata, e le persone di tutto il mondo devono agire secondo coscienza e difendere i diritti umani.”

Agnès Callamard

“Le canzoni e i lustrini non devono essere usati per coprire o distogliere l’attenzione dalle atrocità commesse da Israele o dalla sofferenza dei palestinesi. Non dovrebbe esserci alcun palco per Israele all’Eurovision mentre è in corso un genocidio.

“L’impunità di Israele non può più essere tollerata, e le persone di tutto il mondo devono agire secondo coscienza e difendere i diritti umani.”

Contesto

L’European Broadcasting Union (EBU) è l’organismo che organizza l’Eurovision Song Contest. Nel dicembre 2025, le emittenti pubbliche di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia e Islanda hanno annunciato che non avrebbero partecipato all’Eurovision Song Contest 2026 in risposta alla partecipazione di Israele allo show. La finale del concorso si terrà a Vienna il 16 maggio, con due semifinali previste il 12 e il 14 maggio.

Le ricerche in corso di Amnesty International mostrano che, nonostante l’accordo di cessate il fuoco dell’ottobre 2025, il genocidio di Israele contro i palestinesi a Gaza continua. Le forze israeliane stanno ancora imponendo deliberatamente condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica e hanno effettuato attacchi aerei che hanno ucciso oltre 760 palestinesi da allora, senza alcuna prova che indichi un cambiamento nelle intenzioni di Israele.