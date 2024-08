Faz3a – SOCCORSO DIRETTO Faz3a (فزعة, pronunciato faz’a) è un termine colloquiale che significa rinforzo e soccorso diretto di qualcuno nel momento del bisogno, ed è una lunga tradizione palestinese che consiste nell’andare in soccorso in massa delle comunità di fronte a minacce esterne. Parallelamente al genocidio a Gaza, i palestinesi in Cisgiordania stanno vivendo…