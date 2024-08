Faz3a – SOCCORSO DIRETTO

Faz3a (فزعة, pronunciato faz’a) è un termine colloquiale che significa rinforzo e soccorso diretto di qualcuno nel momento del bisogno, ed è una lunga tradizione palestinese che consiste nell’andare in soccorso in massa delle comunità di fronte a minacce esterne.

Parallelamente al genocidio a Gaza, i palestinesi in Cisgiordania stanno vivendo un picco senza precedenti di attacchi violenti e abusi perpetrati sia dai coloni israeliani che dall’esercito israeliano, spesso lavorando in coorte. La campagna Faz3a è un’iniziativa guidata dai palestinesi per rispondere alla terribile necessità di – e organizzare – sul campo la protezione civile internazionale dalla violenza israeliana alla luce di queste circostanze. Ha sede e gode del sostegno della società civile palestinese in Cisgiordania, da tutto lo spettro politico.

La missione: Costruire una solida rete di solidarietà internazionale dotata di grande capacità di azione ed efficacia. Mobilitare una massiccia presenza di internazionali sul territorio, fornendo protezione diretta ai palestinesi, sotto la guida palestinese locale. Costruire, riabilitare e rafforzare la capacità palestinese di sumud (mantenere la terra) e di riconquistare il terreno perso a causa della violenza israeliana, nel senso più letterale possibile. Dal 7 ottobre, tale violenza è stata la causa diretta di molteplici vittime e della pulizia etnica di almeno 18 comunità palestinesi in Cisgiordania.

Faz3a si basa sulla consapevolezza che, nell’attuale stato delle cose, i palestinesi hanno bisogno di protezione civile internazionale esterna e che è compito della società civile internazionale agire. Faz3a non è un’organizzazione di beneficenza. La nostra campagna è radicata nella consapevolezza che la costruzione di un movimento, sia palestinese che internazionale, è essenziale in questo momento di devastazione.

UNISCITI A NOI IN PALESTINA

A questo link tutte le informazioni: https://www.defendpalestine.org/en/join

Per sostenere il progetto di protezione internazionale di Faz3a finanziando i periodi di presenza in Palestina dei giovani disponibili, puoi fare un bonifico, anche piccolo, al Conto corrente IT83H0501802800000012223657 intestato a PAX CHRISTI ITALIA CAMPAGNA PONTI E NON MURI inserendo nella causale FAZ3a