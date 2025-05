festa dei lavoratori

Articolo pubblicato originariamente su Arab48 Foto di copertina: Getty Images In occasione della Giornata internazionale dei lavoratori, le organizzazioni palestinesi hanno messo in luce le sofferenze dei lavoratori palestinesi a causa della guerra israeliana in corso sulla Striscia di Gaza e dell’escalation dell’occupazione in Cisgiordania Secondo l’ufficio stampa del governo di Gaza, i lavoratori sono…