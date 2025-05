Articolo pubblicato originariamente su Arab48

Foto di copertina: Getty Images

In occasione della Giornata internazionale dei lavoratori, le organizzazioni palestinesi hanno messo in luce le sofferenze dei lavoratori palestinesi a causa della guerra israeliana in corso sulla Striscia di Gaza e dell’escalation dell’occupazione in Cisgiordania

Secondo l’ufficio stampa del governo di Gaza, i lavoratori sono le prime vittime della guerra genocida condotta dall’occupazione sulla Striscia, dove il tasso di disoccupazione ha superato il 50% a causa della distruzione degli impianti industriali e delle infrastrutture, che ha portato alla perdita di migliaia di posti di lavoro.

L’ufficio ha aggiunto che il bombardamento di oggetti civili e strutture lavorative ha reso impossibile lavorare in un ambiente sicuro, in un momento in cui i lavoratori non sono in grado di garantire i requisiti minimi per una vita dignitosa, in una situazione di crisi umanitaria sempre più grave.

L’ufficio ha confermato che i raid israeliani hanno preso di mira i luoghi di raccolta dei lavoratori, causando pesanti perdite, oltre a gravi ferite che hanno impedito a molti di loro di tornare al lavoro.

L’ufficio ha chiesto di smettere di colpire gli impianti industriali, di fornire supporto umanitario e di portare avanti progetti di sviluppo per offrire opportunità di lavoro e garantire i diritti dei lavoratori.

Da parte loro, le istituzioni dei prigionieri (Autorità per gli Affari dei Prigionieri e dei Liberatori, Club dei Prigionieri Palestinesi e Fondazione Addameer) hanno confermato che i lavoratori palestinesi sono stati tra i gruppi più bersagliati per gli arresti e i procedimenti giudiziari, soprattutto dall’inizio della guerra di Gaza, il 7 ottobre 2023.

Ha spiegato che l’occupazione ha intensificato la politica di rappresaglia collettiva, dove migliaia di lavoratori sono stati arrestati e torturati, soprattutto quelli di Gaza che si trovavano all’interno del territorio occupato al momento dello scoppio della guerra, e sono stati detenuti in condizioni difficili, e la sorte di alcuni di loro è ancora sconosciuta sotto il reato di sparizione forzata.

La dichiarazione ha aggiunto che l’occupazione ha intensificato gli arresti con il pretesto di entrare senza permesso, sia nell’interno occupato che a Gerusalemme, accompagnati da aggressioni fisiche e detenzioni in ambienti disumani, come parte di una politica in corso per isolare le città palestinesi, espandere gli insediamenti e saccheggiare le risorse economiche.

Ha chiesto alle istituzioni internazionali per i diritti umani di aprire un’indagine indipendente sui crimini commessi contro i lavoratori e i prigionieri, di porre fine alla politica di impunità di cui gode l’occupazione e di lavorare per fermare la guerra genocida a Gaza e le violazioni contro i lavoratori palestinesi ovunque.

Ha sottolineato che la giustizia per i lavoratori palestinesi inizia con la cessazione dell’aggressione e la garanzia del diritto a un ambiente di lavoro sicuro e a una vita dignitosa sotto un regime che continua a violare incontrollatamente i diritti umani più elementari.