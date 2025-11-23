Novembre 23, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

gazaa city

Al-mawasi: Palestinesi in fuga dai bombardamenti israeliani su Gaza City senza un luogo dove andare

Amministratore05 mins

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazzera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Mentre Israele sfolla migliaia di persone dal nord dell’enclave, cresce la preoccupazione per il peggioramento delle condizioni nel sud. Migliaia di palestinesi vengono sfollati ogni giorno a causa dei bombardamenti a tappeto indiscriminati di Israele su Gaza City, che uccidono decine di…

Continua a leggere