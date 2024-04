Articolo pubblicato originariamente su +972 magazine e tradotto in italiano da Aldo Lotta per Zeitun.info hazem Nassar Di Yuval Abraham Dei giornalisti palestinesi sono stati interrogati e imprigionati da Israele per aver documentato proteste, funerali e altri eventi politici, inducendo molti di loro all’autocensura. Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con Local Call e The…