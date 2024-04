Giorno 156

59° giorno di guerra. “Sì, mio rifugio sei tu, Signore”. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. (Salmo 90, 9) Io prego con il salmista, Signore, ma la sventura ci ha colpiti a morte. Non siamo trattati come esseri umani da chi ci massacra, ma tu Signore, rispondici. Ci hanno…