Articolo pubblicato originariamente su Global Sumud Flotilla. Traduzione a cura di Veronica Bianchini, per Bocche Scucite IN ROTTA PER GAZA CHI PARTECIPA AL MOVIMENTO I coordinatori, gli organizzatori e gli attivisti di Maghreb Sumud Flotilla, Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza e Sumud Nusantara si sono uniti per uno scopo comune: rompere via mare l’assedio illegale…