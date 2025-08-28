Supporta la Global Sumud Flotilla

Un’iniziativa civile umanitaria – la più grande mai realizzata – per portare aiuti alimentari via mare a Gaza e per dire STOP AL GENOCIDIO.
Decine di barche, cariche di generi alimentari e di attiviste ed attivisti provenienti da 44 Paesi del mondo: operatori umanitari, medici, artisti, religiosi, avvocati, professionisti del mare.
Le imbarcazioni partiranno da Genova, dalla Sicilia, da Barcellona e da Tunisi.
Fino a venerdì 29 agosto a Genova il GLOBAL MOVEMENT TO GAZA con MUSIC FOR PEACE ed il COLLETTIVO AUTONOMO LAVORATORI PORTUALI (CALP) hanno indetto una mobilitazione generale per la raccolta di 45 tonnellate di generi alimentari da caricare sulle barche in partenza per Gaza sabato 30 agosto.
Si tratta di una mobilitazione civile e spontanea.
Moltissime le adesioni da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi a Zerocalcare, fumettista, dallo storico Alessandro Barbero all’attore Claudio Santamaria.
La raccolta , previo accordo telefonico, verrà effettuata a Bologna fino a venerdì 29 agosto alle 13,00.
Se fosse possibile far arrivare il cibo in cartoni sarebbe preferibile per il trasporto e la loro movimentazione.
Referenti per la raccolta a Bologna
EDOARDO 347.7336393
ELISA 333.6714730
Contattare preferibilmente via Whatsapp
Per chi volesse invece dare il proprio contributo economico, con causale: a sostegno missione Gaza.
Music for Peace ETS-ODV-OSC
Via Balleydier 60, Genova 16149
Codice fiscale 95082260100
BPER BANCA-C/C intestato a: MUSIC FOR PEACE OSC – ETS OdV
IBAN IT18V0538701404000047035840
