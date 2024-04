Articolo originariamente pubblicato su Infopal Marotta&Cafiero pubblica Naji al-Ali il più grande vignettista della storia della Palestina. Uscirà martedì 22 febbraio, per la prima volta in Italia, Handala – un bambino in Palestina un libro che racconta l’orrore, la resistenza e la sofferenza del popolo palestinese. Handala, il bambino girato di spalle disegnato da Naji al-Ali, è…