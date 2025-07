L’esercito israeliano attacca Handala in acque internazionali

Articolo pubblicato originariamente su Fredoom Flotilla

PER IMMEDIATA PUBBLICAZIONE

26 luglio 2025

Contatto: Hay Sha Wiya

+1-210-834-8155

media@freedomflotilla.org

L’esercito israeliano attacca la Handala in acque internazionali e rapisce 21 civili disarmati

La Freedom Flotilla Coalition conferma che la sua nave civile Handala, in viaggio per rompere il blocco illegale e genocida imposto da Israele sui palestinesi a Gaza, è stata violentemente intercettata dall’esercito israeliano in acque internazionali a circa quaranta miglia nautiche da Gaza. Alle 23:43 EEST, ora palestinese, l’occupazione ha interrotto le telecamere a bordo della Handala e abbiamo perso ogni comunicazione con la nostra nave. La nave disarmata trasportava forniture di prima necessità quando è stata abbordata dalle forze israeliane, i suoi passeggeri sono stati rapiti e il suo carico sequestrato. L’intercettazione è avvenuta in acque internazionali al di fuori delle acque territoriali palestinesi al largo di Gaza, in violazione del diritto marittimo internazionale.

La Handala trasportava un carico di aiuti umanitari di prima necessità per i palestinesi di Gaza, tra cui latte in polvere, pannolini, cibo e medicine. Tutto il carico era di natura non militare, civile e destinato alla distribuzione diretta a una popolazione che sta affrontando una fame deliberata e il collasso sanitario a causa del blocco illegale imposto da Israele.

La Handala trasportava 21 civili provenienti da 12 paesi, tra cui parlamentari, avvocati, giornalisti, sindacalisti, ambientalisti e altri difensori dei diritti umani. L’equipaggio comprendeva:

Difensori dei diritti umani a bordo della Handala, per paese:

Stati Uniti: Christian Smalls – fondatore dell’Amazon Labor Union; Huwaida Arraf – avvocato per i diritti umani (Palestina/Stati Uniti); Jacob Berger – attivista ebreo-americano; Bob Suberi – veterano di guerra ebreo statunitense; Braedon Peluso – marinaio e attivista di azione diretta; Dr. Frank Romano – avvocato internazionale e attore (Francia/Stati Uniti).

Francia: Emma Fourreau – eurodeputata e attivista (Francia/Svezia); Gabrielle Cathala – parlamentare ed ex operatrice umanitaria; Justine Kempf – infermiera, Médecins du Monde; Ange Sahuquet – ingegnere e attivista per i diritti umani.

Italia: Antonio Mazzeo – insegnante, ricercatore per la pace, giornalista; Antonio “Tony” La Picirella – organizzatore per il clima e la giustizia sociale.

Spagna: Santiago González Vallejo – Economista e attivista; Sergio Toribio – Ingegnere e ambientalista.

Australia: Robert Martin – Attivista per i diritti umani; Tania “Tan” Safi – Giornalista e organizzatrice di origini libanesi.

Norvegia: Vigdis Bjorvand – Attivista per la giustizia da 70 anni.

Regno Unito / Francia: Chloé Fiona Ludden – Ex dipendente delle Nazioni Unite e scienziata.

Tunisia: Hatem Aouini – Sindacalista e attivista internazionalista.

Giornalisti a bordo della Handala

Marocco: Mohamed El Bakkali – Giornalista senior di Al Jazeera (con sede a Parigi).

Iraq / Stati Uniti: Waad Al Musa – Cameraman e reporter sul campo di Al Jazeera.

L’attacco alla Handala è il terzo atto violento compiuto dalle forze israeliane contro le missioni della Freedom Flotilla solo quest’anno. Segue il bombardamento con droni della nave civile Conscience nelle acque europee a maggio, che ha ferito quattro persone e reso inutilizzabile l’imbarcazione, e il sequestro illegale della Madleen a giugno, durante il quale le forze israeliane hanno rapito dodici civili, tra cui un membro del Parlamento europeo. Poco prima del loro rapimento, l’equipaggio della Handala aveva affermato che avrebbe intrapreso uno sciopero della fame se fosse stato detenuto dalle forze israeliane e che non avrebbe accettato alcun cibo dalle forze di occupazione israeliane.

I funzionari israeliani hanno ignorato le ordinanze vincolanti della Corte internazionale di giustizia che richiedono di facilitare l’accesso umanitario a Gaza. I continui attacchi contro missioni civili pacifiche rappresentano una grave violazione del diritto internazionale.

“Israele non ha alcuna autorità legale per detenere civili internazionali a bordo della Handala”, ha affermato Ann Wright, membro del comitato direttivo della Freedom Flotilla. “Non si tratta di una questione di giurisdizione interna israeliana. Si tratta di cittadini stranieri che operano in acque internazionali nel rispetto del diritto internazionale. La loro detenzione è arbitraria, illegale e deve cessare”.