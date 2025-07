La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina

Articolo pubblicato originariamente sul The Guardian. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Julian Borger

Foto di copertina: Grafica del Guardian. Fonte: ONU, Mofa palestinese. Nota: i territori d’oltremare sono raggruppati con i Paesi sovrani, i territori non riconosciuti dalle Nazioni Unite appaiono in grigio scuro.

Il primo ministro francese Macron rischia di provocare un ammutinamento nel suo gabinetto e nel suo partito per Gaza o di alienarsi la Casa Bianca.

La decisione della Francia di riconoscere la Palestina alla prossima assemblea generale delle Nazioni Unite è un tentativo di dare slancio al cambiamento e rompere l’impassibilità delle principali potenze occidentali di fronte al massacro di palestinesi a Gaza da parte di Israele.

La dichiarazione di Emmanuel Macron, annunciata in modo tipicamente drammatico sui social media nella tarda serata di giovedì, traccia una linea di demarcazione tra le posizioni assunte dagli Stati Uniti e dalla Francia sulla guerra di Gaza e aumenta significativamente la pressione sul Regno Unito, sulla Germania e sulle altre potenze del G7 affinché prendano posizione.

Macron, Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno tenuto venerdì quella che il primo ministro britannico ha definito una “telefonata di emergenza” per coordinare le posizioni. Ciò ha portato a una richiesta congiunta affinché Israele revochi immediatamente il blocco alimentare, dichiari un cessate il fuoco immediato e rilasci gli ostaggi detenuti da Hamas. Tuttavia, non si è registrato alcun cambiamento apparente nella posizione di Merz o Starmer sul riconoscimento.

Il governo tedesco ha dichiarato di non avere “alcuna intenzione di riconoscere uno Stato palestinese nel breve termine”. Starmer ha ribadito la sua posizione secondo cui la creazione di uno Stato palestinese potrà avvenire solo nell’ambito di una serie di misure coordinate volte al raggiungimento della pace.

“Il riconoscimento di uno Stato palestinese deve essere uno di questi passi. Sono categorico al riguardo”, ha affermato. “Ma deve essere parte di un piano più ampio che porti alla soluzione dei due Stati e a una sicurezza duratura per palestinesi e israeliani”.

L’argomentazione francese è che, in assenza di qualsiasi segnale di iniziative volte a fermare la guerra, i governi europei devono cercare di sbloccare la situazione con i mezzi a loro disposizione.

“Questo ovviamente esercita una forte pressione sul Regno Unito affinché agisca allo stesso modo”, ha affermato Victor Kattan, assistente professore di diritto internazionale pubblico all’Università di Nottingham. “La Francia e il Regno Unito sono alleati molto stretti e ovviamente ne hanno parlato quando Macron ha visitato il Regno Unito alcune settimane fa”.

Il continuo cambiamento delle posizioni dell’Europa occidentale arriva in un momento in cui i funzionari delle Nazioni Unite e un numero crescente di esperti legali accusano Israele di aver commesso un genocidio a Gaza.

La Corte di giustizia internazionale dell’Aia sta attualmente valutando un’accusa di genocidio contro Israele, presentata dal Sudafrica nel dicembre 2023.

L’intenzione dichiarata dalla Francia di riconoscere la Palestina, unendosi a circa 147 altri Stati membri delle Nazioni Unite, è chiaramente una reazione alla situazione catastrofica di Gaza, dove le morti per fame dovute al blocco imposto da Israele si moltiplicano insieme all’incessante tributo di palestinesi uccisi dai bombardamenti e dagli spari israeliani.

La dichiarazione di Macron, tuttavia, non farebbe nulla di immediato per fermare le uccisioni, ha sostenuto Khaled Elgindy, studioso in visita al Centro per gli studi arabi contemporanei della Georgetown University.

“Penso che si tratti di un gesto per lo più simbolico che infastidirà gli israeliani ma che alla fine non cambierà nulla sul terreno, tanto meno a Gaza. Non fa nulla per ottenere un cessate il fuoco o per affrontare la catastrofica fame di massa a Gaza, che non è solo causata dall’uomo, ma è stata progettata come una questione di politica israeliana, o la distruzione sistematica di Gaza”, ha detto Elgindy.

Ha affermato che le uniche azioni significative per i Paesi occidentali di fronte ai crimini di guerra israeliani sono l’imposizione di sanzioni commerciali e l’embargo sulle armi. La Francia, come altri Stati occidentali, non ha interrotto le forniture di armi a Israele, nonostante le espressioni di sdegno per le azioni israeliane.

Husam Zomlot, ambasciatore palestinese nel Regno Unito, ha sostenuto che cercare risultati immediati dal riconoscimento dello Stato significa mancare il punto.

“Questa è davvero la domanda sbagliata, e ci ha portato dove siamo oggi: genocidio, uccisioni di massa, fame di massa, distruzione di massa e l’ulteriore erosione dell’idea stessa di una soluzione a due Stati”, ha detto Zomlot. “Le questioni relative al riconoscimento della legittima autodeterminazione di un popolo sono un diritto inalienabile”.

Ha affermato che non si potranno compiere progressi reali verso la fine del conflitto fino a quando non sarà riconosciuta la sovranità dello Stato palestinese. “Il messaggio chiave è che il riconoscimento deve essere incondizionato, immediato e deve dare il via a un processo politico che abbia il potenziale di porre fine a tutto questo caos in cui ci troviamo”, ha affermato Zomlot, aggiungendo: “Se non ora, quando?”.

L’annuncio di Macron arriva alla vigilia di una conferenza di due giorni che si terrà lunedì presso le Nazioni Unite a New York, ospitata dalla Francia e dall’Arabia Saudita, ritardata dalla guerra tra Israele e Iran, che dovrebbe iniziare a lavorare su un progetto di pace attraverso la creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele.

A ciò seguirà un vertice sulla questione durante la riunione di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, dove Macron riconoscerà formalmente la Palestina. La Francia spera che non sarà sola e che altre potenze del G7 avranno seguito il suo esempio entro quella data, creando uno slancio.

Da qui ad allora, la pressione politica su Starmer sarà intensa, con una rivolta in atto sulla questione all’interno del partito laburista e del gabinetto.

Venerdì la commissione affari esteri della Camera dei Comuni ha pubblicato un rapporto in cui sostiene che il Regno Unito “dovrebbe ora riconoscere lo Stato di Palestina finché c’è ancora uno Stato da riconoscere”. “Un diritto inalienabile non dovrebbe essere subordinato a condizioni. Il governo non può continuare ad aspettare il momento perfetto perché l’esperienza dimostra che non ci sarà mai un momento perfetto, e col senno di poi è possibile vedere i momenti in cui avrebbe dovuto verificarsi”.

Gershon Baskin, ex consigliere del governo israeliano e attivista per la pace, ha sostenuto che il mancato riconoscimento della Palestina da parte delle principali potenze occidentali ha contribuito al fallimento dei progressi verso una soluzione a due Stati ed è stato un riflesso della mancanza di una reale volontà politica a livello mondiale di creare le condizioni giuste per la pace.

“Per quanti anni si può parlare di una soluzione a due Stati e riconoscerne solo uno?”, ha detto Baskin. “È necessario uscire da questa duplicità di intenzioni e azioni, quindi è positivo che la Francia abbia fatto questo passo. È necessario che lo facciano anche gli altri membri del G7 e i membri dell’Unione Europea che non lo hanno ancora fatto. È importante perché è una dichiarazione: il mondo è impegnato a trovare una soluzione a questo conflitto”.