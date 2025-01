Articolo pubblicato originariamente da Hind Rajab Foundation. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite In uno storico sviluppo legale, le autorità brasiliane hanno intrapreso un’azione decisiva in seguito alla denuncia penale presentata una settimana fa dalla Fondazione Hind Rajab (HRF) contro un soldato israeliano attualmente in Brasile per turismo. La Corte Federale del Distretto…