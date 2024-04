la trappola di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Comune.info Di Pasquale Liguori È Hamas che è caduta nella trappola di Israele non il contrario, sostiene Chantal Meloni, docente di Diritto Penale Internazionale all’Università Statale di Milano, in questa bella intervista di Pasquale Liguori. A pagarne il prezzo, come sempre, è l’intera popolazione di Gaza, assediata e richiusa in condizioni…