martedì, Agosto 18, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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malati oncologici

A Gaza, malati in attesa di cure che potrebbero non arrivare mai

Amministratore017 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Ibrahim Abdullah, di cinque anni, e sua sorella Naima, entrambi affetti da atrofia renale ereditaria, all’ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, il 28 luglio 2026. (Amr Tabash) Con i farmaci che si sono…

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