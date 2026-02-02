Febbraio 2, 2026

Mamdani

Il primo giorno in carica, il sindaco di New York Zohran Mamdani revoca la definizione pro-Israele dell’IHRA

Amministratore04 mins

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Zohran Mamdani ha revocato nove decreti emanati dal suo predecessore Eric Adams, tra cui quello che definiva l’antisemitismo includendo anche le critiche a Israele. Poche ore dopo aver prestato giuramento come sindaco di New York City, Zohran Mamdani ha revocato…

