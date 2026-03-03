martedì, Marzo 3, 2026

Perché i tassi di divorzio stanno aumentando vertiginosamente in Cisgiordania

Amministratore09 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Di Aseel Mafarjeh Foto di copertina: I palestinesi partecipano a una cerimonia di matrimonio nella città occupata di Ramallah, in Cisgiordania, il 18 agosto 2018. (Flash90) Una crisi economica in continua escalation, prospettive lavorative sempre più scarse e le restrizioni imposte…

