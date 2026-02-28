Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Aseel Mafarjeh

Foto di copertina: I palestinesi partecipano a una cerimonia di matrimonio nella città occupata di Ramallah, in Cisgiordania, il 18 agosto 2018. (Flash90)

Una crisi economica in continua escalation, prospettive lavorative sempre più scarse e le restrizioni imposte da Israele stanno mettendo a dura prova i rapporti interpersonali e destabilizzando le famiglie.

Rana* e Mahmoud avevano 23 anni quando si sono innamorati. Si sono conosciuti sei anni fa all’Università Al-Quds, alla periferia di Gerusalemme, dove gli sguardi timidi scambiati nelle affollate aule universitarie si sono presto trasformati in lunghe conversazioni che si protraevano nei corridoi fino a tarda sera.

Lei è di Ramallah mentre lui è di Jenin, quindi dopo la laurea Mahmoud ha accettato un lavoro governativo a Ramallah per stare più vicino a Rana, pur continuando a vivere a Jenin. Nel 2023 si sono fidanzati.

Ma la vita sotto l’occupazione militare israeliana e un’economia in caduta libera hanno presto messo a dura prova la loro relazione. Tra la guerra a Gaza e l’aggravarsi della crisi finanziaria in Cisgiordania, lo stipendio di Mahmoud è stato ridotto di quasi due terzi, arrivando a circa 650 dollari al mese.

A Ramallah, dove il costo minimo della vita varia dai 900 ai 1.500 dollari, il taglio dello stipendio ha reso impossibile mantenere lo stile di vita che avevano pianificato. Non poteva più permettersi di andare regolarmente a trovare la sua fidanzata, cenare fuori, fare regali o persino iniziare ad arredare una casa. Con le spese di trasporto tra Jenin e Ramallah, il suo intero stipendio sarebbe andato in fumo.

Rana ha esortato Mahmoud ad affittare un appartamento a Ramallah per evitare il lungo tragitto attraverso i posti di blocco, in modo da poter trascorrere più tempo insieme. “La distanza genera allontanamento”, ha detto alla rivista +972. “Sentivo che Mahmoud si stava allontanando da me. L’affetto tra noi è svanito e il desiderio si è trasformato in litigi”.

Mahmoud ha cercato di soddisfare le sue aspettative, ma si è sentito intrappolato tra la realtà finanziaria e gli obblighi familiari. “Mia madre è a Jenin e io sono il più giovane dei miei fratelli”, ha detto a +972. “Lei non vuole che nessuno dei suoi figli viva lontano da lei. Non posso abbandonarla”.

La frattura si è presto trasformata in un abisso. Nel gennaio 2025 hanno rotto il fidanzamento.

La storia di Rana e Mahmoud riflette una tendenza più ampia nella società palestinese. Secondo l’Ufficio centrale di statistica palestinese, il numero di divorzi sia in Cisgiordania che a Gaza è aumentato del 45% tra il 2012 e il 2022, con un aumento del 41% nella sola Cisgiordania. I tribunali della Sharia riferiscono inoltre che tra il 2018 e il 2023 circa la metà dei fidanzamenti è terminata prima del matrimonio.

Mentre il numero di divorzi registrati nei tribunali della Sharia in Cisgiordania è leggermente diminuito (dell’8,5%) tra il 2022 e il 2023, il numero di contratti matrimoniali registrati ha subito un calo più netto, pari all’11,7%.

I dati completi a livello nazionale per gli ultimi due anni non sono ancora stati pubblicati, ma le cifre locali suggeriscono che la tendenza al rialzo continua: nel 2025, la città di Qalqilya, nella parte nord-occidentale della Cisgiordania, ha registrato un tasso di divorzi del 27,6%, il più alto degli ultimi quattro anni secondo lo sceicco Mohammad Qassem Salameh, capo del tribunale della Sharia della città.

Sebbene i divorzi e le separazioni siano aumentati anche in altre parti del mondo arabo, molti giovani palestinesi descrivono pressioni specifiche causate dall’occupazione israeliana: opportunità di lavoro in calo, stipendi ridotti e restrizioni alla mobilità che rendono difficile, e spesso impossibile, per le coppie trascorrere del tempo insieme.

“Non si può negare che il deterioramento della situazione politica ed economica abbia contribuito all’aumento dei tassi [di divorzio]”, ha dichiarato a +972 il consulente familiare Naim Najm, con sede a Nablus. Egli ha osservato che i tassi di matrimonio sono aumentati nel 2017 durante un periodo di relativa stabilità, ma che i numeri sono diminuiti in modo significativo dal 7 ottobre.

Nonostante il recente picco, la Palestina registra ancora tassi di divorzio relativamente bassi, secondo lo sceicco Ata Al-Muhtasib, giudice della Corte Suprema della Sharia palestinese. “Alcuni paesi arabi hanno tassi di divorzio più elevati, ad esempio il Qatar e la Giordania”, ha spiegato.

Il fatto che i tassi di divorzio siano inferiori rispetto ad alcuni paesi arabi non indica necessariamente matrimoni più solidi, ma potrebbe riflettere pressioni sociali, vincoli economici e fattori politici che rendono più difficile la separazione. Tuttavia, ha osservato Al-Muhtasib, i tassi di divorzio in Palestina variano a seconda dell’umore generale della società.

Nada Saba’neh, funzionaria di consulenza familiare presso il tribunale di Qabatiya a Jenin, è d’accordo. “Le pressioni strutturali come il collasso economico e le restrizioni alla libertà di movimento giocano un ruolo significativo nell’instabilità delle famiglie”, ha spiegato. “Le famiglie soffrono di pressioni economiche che portano a insicurezza psicologica e sociale”.

“Quando un uomo non ha soldi, diventa un’altra persona”

È stato il caso di Sana e Nader, una coppia che viveva nel villaggio di Saffa, fuori Ramallah, con le loro due figlie.

Prima del 7 ottobre, Nader lavorava come cuoco in un ristorante in Israele, preparando hamburger fino a 14 ore al giorno e guadagnando circa 3.000 dollari al mese. Era raramente a casa, ma la famiglia era finanziariamente stabile.

Quando Israele ha revocato i permessi di lavoro ai palestinesi dopo l’inizio della guerra, ha perso il lavoro. Per un anno è rimasto disoccupato, trascorrendo le sue giornate frustrato a casa, sempre più chiuso e instabile, spesso inveendo contro i figli.

Sana lo ha incoraggiato a tornare a lavorare in Israele senza permesso, come hanno fatto molti palestinesi nonostante i rischi. Lui ha rifiutato. “Non rischierò la vita per te e le tue figlie”, ricorda che le disse.

Con l’aumentare delle tensioni, Sana è diventata l’unica fonte di reddito della famiglia, assumendo due lavori a tempo pieno. Lavorava cinque giorni alla settimana nell’amministrazione pubblica per circa 800 dollari al mese e sei giorni alla settimana come istruttrice di fitness, guadagnando altri 650 dollari al mese. Il suo reddito copriva le spese scolastiche delle figlie e le spese di base.

“Quando un uomo non ha soldi, diventa un’altra persona”, ha detto Sana a +972. “Ho cercato di sostenerlo, di stargli accanto, ma ho scoperto che era una persona diversa”.

Le discussioni si sono fatte più accese. Quando lei ha sollevato nuovamente la questione della loro situazione finanziaria, lui le ha detto di andarsene di casa.

Inizialmente Sana voleva il divorzio, ma suo padre si è opposto, preoccupato per la reputazione della famiglia. Alla fine del 2025, dopo due anni, lei ha richiesto il khula, il divorzio richiesto dalla donna secondo la legge islamica. Il tribunale si è pronunciato a suo favore alla prima udienza. Ora vive in un appartamento in affitto a Ramallah, più vicino al suo lavoro e alla scuola delle figlie.

Najm, il consulente familiare, afferma che tali rotture spesso riflettono l’incapacità delle coppie di sopportare uno stress prolungato. “La comprensione reciproca è la chiave per la stabilità familiare”, ha spiegato.

“Ho rinunciato a tutto per rendere le cose più facili”

Per altre coppie, le restrizioni alla mobilità – da tempo una caratteristica della vita quotidiana sotto l’occupazione – sono diventate insormontabili. Nell’estate del 2024, Rawan, una donna musulmana di Nablus, ha sposato Nadim, un uomo cristiano di Nazareth, dopo che lui si era convertito all’Islam per stare con lei. “Ha cambiato tutto per me”, ha detto Rawan. “La sua religione, la sua vita, il luogo in cui viveva”.

Nadim, cittadino israeliano, lavorava come guardia di sicurezza in Israele. Se fosse rimasto a Nazareth, il suo tragitto casa-lavoro sarebbe stato di 10 minuti. Invece, ha affittato una casa a Nablus per circa 650 dollari al mese per vivere con Rawan, continuando a pagare le tasse comunali sulla sua casa a Nazareth.

Il viaggio in auto da Nablus a Nazareth dura circa due ore senza traffico. In realtà, impiegava molto più tempo per superare i posti di blocco e affrontare ritardi imprevedibili. Usciva di casa ore prima del suo turno per tenere conto dell’incertezza.

Con il passare del tempo, ha raccontato Rawan, la tensione causata dalla distanza lo ha cambiato. “È diventato un’altra persona”, ha ricordato. “La pressione, il pendolarismo, la separazione”.

La coppia ha preso in considerazione l’idea di trasferirsi a Nazareth, ma Rawan aveva bisogno di un permesso per entrare in Israele e i permessi non venivano più rilasciati. Si sentivano intrappolati.

“Ha iniziato a prendersela con me”, ha detto. Le discussioni sono diventate violente e lui l’ha picchiata, in più di un’occasione. “Pensavo che sarebbe passato. Pensavo che una volta che le cose si fossero calmate, una volta che avessimo trovato un modo per stare insieme, sarebbe tornato ad essere quello di prima”.

Con l’avvicinarsi del Natale, Rawan ha deciso di rischiare di entrare a Nazareth senza permesso per trascorrere le vacanze con suo marito. Nadim inizialmente si è rifiutato di lasciarla attraversare, temendo che potesse essere uccisa dai soldati. Alla fine hanno concordato che avrebbe cercato di passare attraverso il checkpoint di Jalama, a nord di Jenin, nascosta nella sua auto, credendo che le conseguenze legali sarebbero state più lievi se fossero stati scoperti lì.

Sono stati arrestati al checkpoint. Le autorità israeliane hanno trattenuto Nadim per un giorno con l’accusa di aver introdotto clandestinamente un palestinese in Israele. Rawan è stata trattenuta per due giorni in una cella di detenzione accanto al checkpoint, “ammanettata, bendata e senza cibo né acqua”, ha raccontato.

Quando è stata rilasciata (dopo aver firmato dei documenti in cui dichiarava che le era vietato entrare in Israele senza un permesso e dopo essere stata avvertita che futuri tentativi avrebbero potuto comportare una pena detentiva), si aspettava che suo marito la stesse aspettando. Invece, lui aveva informato suo padre che voleva il divorzio.

“Non mi ha chiamato”, ha detto. “Ha chiamato mio padre”.

Il matrimonio è durato solo sette mesi. Rawan ha acconsentito al divorzio e ha rinunciato ai suoi diritti sulla proprietà comune. “Ho rinunciato a tutto per rendere le cose più facili”, ha detto con gli occhi pieni di lacrime. “Volevo solo che finisse”.

*Gli intervistati sono identificati con pseudonimi per proteggere la loro identità.

Aseel Mafarjeh è una giornalista con sede in Cisgiordania che si occupa di storie che mettono in luce le sfide e la creatività dei giovani in Palestina.