Mohammad Sabaneeh

Articolo pubblicato originariamente su Palestina Cultura e Libertà Originale graphic novel dove si incontrano l’amore per la propria terra e il proprio popolo, le sofferenze nel carcere e sotto un’occupazione senza fine, il desiderio di raccontare al mondo, la cultura come strumento di resistenza Intervista a cura di Alessandra MecozziIncontro Mohammad il 1° ottobre, durante…