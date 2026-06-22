lunedì, Giugno 22, 2026

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moschea Hebron

La Moschea Ibrahimi a Hebron, la moschea di Abramo, è stata presa da Israele.

Amministratore02 mins

Di Paola Caridi Non è una iperbole. La più importante moschea della Palestina dopo Al Aqsa, a Gerusalemme, è ora sotto il controllo amministrativo di Israele, per volere del de facto governatore della Cisgiordania, Bezalel Smotrich, ministro delle finanze e con un ruolo determinante nel ministero della difesa israeliano. La Moschea Ibrahimi significa il controllo…

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