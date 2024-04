Natale Betlemme

Articolo pubblicato originariamente sulla newsletter di Costituente Terra Di Raniero La Valle con immenso dolore vi annunciamo che nessun bambino nascerà quest’anno a Betlemme per Natale. Intanto nessuna famiglia non censita o araba può spostarsi da Nazaret a Betlemme, perché tra questa città e Gerusalemme c’è un muro alto otto metri che non si può…