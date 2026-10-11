Il Premio Nobel per la Pace 2026 assegnato a Navi Pillay
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Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura dalla redazione di Bocche Scucite «Pillay ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra e il genocidio siano perseguiti», afferma il Comitato Nobel. Di Al Jazeera Staff, AFP e Reuters Il Comitato norvegese per il Nobel ha assegnato il Premio Nobel per…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…