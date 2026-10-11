navi pillay

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura dalla redazione di Bocche Scucite «Pillay ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra e il genocidio siano perseguiti», afferma il Comitato Nobel. Di Al Jazeera Staff, AFP e Reuters Il Comitato norvegese per il Nobel ha assegnato il Premio Nobel per…