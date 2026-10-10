Il Premio Nobel per la Pace 2026 assegnato a Navi Pillay

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura dalla redazione di Bocche Scucite

«Pillay ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra e il genocidio siano perseguiti», afferma il Comitato Nobel.

Di Al Jazeera Staff, AFP e Reuters

Il Comitato norvegese per il Nobel ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2026 a Navanethem «Navi» Pillay.

L’annuncio del Comitato relativo al 125º Premio Nobel per la Pace, diffuso venerdì a Oslo, ha indicato nella giurista sudafricana la vincitrice del riconoscimento per il suo impegno a favore della pace e del diritto internazionale.

Il Comitato ha aggiunto che Pillay, già Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio siano perseguiti.

«In un momento in cui affrontiamo sfide esistenziali — tra cui un numero di guerre e conflitti superiore a quello registrato nel mondo da molto tempo — il diritto internazionale non è più soltanto un complemento della pace e della sicurezza. È una necessità assoluta», ha dichiarato il Comitato in una nota.

Il presidente del Comitato, Jørgen Watne Frydnes, ha affermato che il sistema del diritto internazionale è «sottoposto a una pressione enorme» e che le sue istituzioni sono «sotto attacco». Sono i giudici, ha proseguito, «a difendere la sottile linea rossa che separa l’ordine dal caos».

Reagendo all’assegnazione del Nobel, Pillay, 85 anni, ha dichiarato che avrebbe «dedicato questo premio a tutti i sopravvissuti ai crimini internazionali».

Ha pronunciato queste parole nella storica aula giudiziaria di Norimberga, in Germania, dove si svolsero i processi contro i dirigenti nazisti dopo la Seconda guerra mondiale.

«Forse era destino che mi trovassi in quest’aula storica […] quando è stato fatto l’annuncio e mi è stato comunicato il conferimento del premio», ha dichiarato Pillay.

Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sul Territorio palestinese occupato, da lei presieduta. L’anno scorso, la Commissione ha concluso che Israele era responsabile di genocidio a Gaza, con l’intento specifico di distruggere i palestinesi nella Striscia.

«L’ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo lì come genocidio», ha dichiarato Pillay venerdì. «Una delle principali reazioni a quel rapporto è stata quella di rendermi omaggio per il mio coraggio. Potete immaginare quanto fossi sorpresa. Perché dovrebbe essere necessario avere coraggio per dire la verità?».

«Un omaggio» a chi difende il diritto internazionale

Sudafricana di origine tamil indiana, Pillay, 85 anni, fu la prima donna ad aprire uno studio legale in quella che allora era la provincia sudafricana del Natal, nel 1967.

Fu avvocata difensora di Nelson Mandela, già vincitore del Premio Nobel per la Pace, e di altri attivisti anti-apartheid. Fu inoltre la prima donna non bianca a entrare nell’Alta Corte del Sudafrica.

In seguito, prestò servizio presso il Tribunale penale internazionale per il Ruanda e la Corte penale internazionale, oltre a ricoprire l’incarico di responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Il Comitato ha sottolineato il suo ruolo durante il mandato presso il tribunale per il Ruanda nell’affermazione del principio secondo cui lo stupro e la violenza sessuale possono costituire crimini contro l’umanità e genocidio.

Nel rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sul Territorio palestinese occupato, pubblicato l’anno scorso, si affermava che il presidente israeliano, il primo ministro e l’ex ministro della Difesa avevano «istigato la commissione» del genocidio.

«Abbiamo concluso che lo Stato di Israele è responsabile della commissione di quattro atti di genocidio a Gaza, con l’intento specifico di distruggere i palestinesi nella Striscia», aveva dichiarato Pillay durante la presentazione del rapporto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Reagendo alla vittoria di Pillay, il ministero degli Esteri israeliano ha definito il premio, in un messaggio pubblicato venerdì su X, «la grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l’odio e il pregiudizio anti-israeliani».

Pillay fa attualmente parte del collegio giudicante della Corte internazionale di giustizia nel procedimento in cui il Myanmar è accusato di genocidio contro la popolazione rohingya.

«Il premio di oggi rende omaggio a tutti coloro che lavorano per sostenere e difendere il diritto internazionale, lo Stato di diritto e i diritti umani, e per garantire la pace, la giustizia e la dignità umana», ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, commentando la notizia della vittoria di Pillay.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha affermato che il riconoscimento rappresenta «un profondo omaggio al coraggio, all’integrità e all’impegno di una vita per la giustizia della giurista».

Il diritto internazionale «sotto attacco politico»

Il premio, del valore di 12 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari), sarà consegnato a Oslo il 10 dicembre, anniversario della morte dell’industriale svedese Alfred Nobel, che istituì i riconoscimenti nel proprio testamento del 1895.

All’inizio della settimana erano stati annunciati gli altri quattro premi Nobel, per la medicina, la fisica, la chimica e la letteratura.

Il Comitato Nobel ha ricevuto candidature per 287 persone e organizzazioni per il Premio Nobel per la Pace di quest’anno. Tra gli altri candidati figuravano la Stazione spaziale internazionale, le squadre di soccorso in Sudan, le organizzazioni a tutela dei minori in Ucraina e due importanti tribunali internazionali.

Ashok Swain, ricercatore dell’Università di Uppsala, in Svezia, ha dichiarato che, sebbene il premio non produrrà cambiamenti concreti sul terreno, il messaggio del riconoscimento assegnato a Pillay assume un’importanza fondamentale nel contesto attuale.

«Il diritto internazionale […] non è mai stato perfetto, ma almeno esistevano alcune regole. Ora è diventato un “liberi tutti” e ciascuno lo interpreta come vuole», ha dichiarato ad Al Jazeera.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha a lungo ambito al premio e ha ripetutamente affermato di meritarlo, nonostante abbia dato inizio alla guerra tuttora in corso tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

La vincitrice dello scorso anno, la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, ha consegnato la propria medaglia a Trump dopo che gli Stati Uniti avevano deposto l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro a gennaio.

Pillay ha scherzato sulla possibilità di condividere il premio con il presidente statunitense.

«Se applaudite ancora un po’, potrei condividere questo premio con Trump», ha dichiarato in un video pubblicato sui social media dal segretario generale di Amnesty International, che mostrava Pillay mentre veniva applaudita dopo l’annuncio del conferimento del premio.

Poche ore dopo la vittoria di Pillay, il presidente degli Stati Uniti Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social, affermando che il Comitato Nobel aveva «sminuito» il premio assegnandolo a Pillay, mentre la Casa Bianca imponeva nuove sanzioni alla Corte penale internazionale.

Nel suo intervento di venerdì, Pillay ha denunciato gli attacchi alle istituzioni giudiziarie internazionali.

«Stiamo vivendo un’epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sottoposti a un significativo attacco politico», ha dichiarato. «Questa realtà in peggioramento è particolarmente evidente negli attacchi contro la Corte penale internazionale».