lunedì, Aprile 20, 2026

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Nati in guerra, cresciuti oltre confine: la storia dei neonati prematuri di Gaza separati dai propri genitori nel mezzo del genocidio perpetrato da Israele

Amministratore09 mins

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab Di Ansam Al Qitaa Abbiamo parlato con alcuni genitori palestinesi del dolore e della sofferenza causati dalla separazione, dopo che i loro bambini prematuri sono stati evacuati all’estero durante la guerra, lasciando le famiglie separate Negli angoli della guerra, la perdita non si misura solo in base al…

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