Articolo pubblicato originariamente sul Fatto Quotidiano Di Stefania Limiti È un bollettino di guerra quello che arriva da Gaza ma non è una guerra. I morti e le violenze, gli scenari che si aprono, l’arrivo delle portaerei Usa nell’est del Mediterraneo: tutto sembra apocalittico, come in una guerra. Ma stiamo assistendo ad un altro scenario. È quello tragicamente atteso ed…