paesi arabi

Articolo pubblicato originariamente su Internazionale – La newsletter sul Medio Oriente a cura di Francesca Gnetti Ogni anno in Medio Oriente e in Nordafrica il mese sacro di Ramadan è un’occasione per digiunare, purificarsi, avvicinarsi alla spiritualità e guardare serie tv. E la stampa araba si riempie di liste, consigli e selezioni di nuove produzioni…