domenica, Ottobre 4, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Palestine 13

«Gaza 13»… Che cosa significa questo film per il cinema palestinese?

Amministratore08 mins

Articolo pubblicato originariamente su Al-Quds Al-Arabi. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Di Selim al-Bayk I documentari su Gaza sono numerosi, prima della guerra, durante la guerra e, necessariamente, anche dopo di essa: è quanto emerge con particolare evidenza negli ultimi mesi. Non c’è nulla di inatteso in questo. I documentari, in…

Continua a leggere