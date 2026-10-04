Palestine 13

Articolo pubblicato originariamente su Al-Quds Al-Arabi. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Di Selim al-Bayk I documentari su Gaza sono numerosi, prima della guerra, durante la guerra e, necessariamente, anche dopo di essa: è quanto emerge con particolare evidenza negli ultimi mesi. Non c’è nulla di inatteso in questo. I documentari, in…