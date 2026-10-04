Palestine 13

«Gaza 13»… Che cosa significa questo film per il cinema palestinese?
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Articolo pubblicato originariamente su Al-Quds Al-Arabi. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Di Selim al-Bayk I documentari su Gaza sono numerosi, prima della guerra, durante la guerra e, necessariamente, anche dopo di essa: è quanto emerge con particolare evidenza negli ultimi mesi. Non c’è nulla di inatteso in questo. I documentari, in…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…