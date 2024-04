tratto da: http://www.fulvioscaglione.com/2021/01/11/dai-migranti-a-trump-perche-i-buoni-non-salvano-il-mondo/ 11 gennaio 2021 Ho scritto per anni che il mito dell’Europa accogliente con i migranti era, appunto, solo un mito. Non è che ci volesse un genio per capirlo, bastava guardare i fatti e le cifre. Ingresso vietato nella Ue ai migranti economici. Il 62% delle richieste di protezione umanitaria o asilo respinto già in prima…