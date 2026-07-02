giovedì, Luglio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

profughi

Dopo oltre un anno di sfollamento, ai palestinesi di Tulkarem è concesso tornare a casa per sole due ore

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: I palestinesi raccolgono i propri effetti personali mentre le forze israeliane stanno lì vicino nel campo profughi di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania occupata, 17 giugno 2026 (Mojahid Nawahda/MEE) Ai residenti è stato consentito un breve…

Continua a leggere

NEL CUORE DELL’EUROPA, A UN PASSO DA CASA NOSTRA, SONO BLOCCATI….

Admin02 mins

tratto da: La farfalla della gentilezza domenica 24 gennaio 2021  7:15 Nel cuore dell’Europa, a un passo da casa nostra, sono bloccati in terribili igienico-sanitarie, senza acqua, elettricità, e ora nemmeno un tetto sulla testa, migliaia di profughi da Siria, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. È un vero disastro umanitario, aggravato dal freddo, dal gelo, dalla pandemia,…

Continua a leggere

Sulla rotta balcanica dei profughi, «SODALIZIO ILLEGALE FRA ITALIA, SLOVENIA E CROAZIA»

Admin04 mins

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/23/sulla-rotta-balcanica-dei-profughi-sodalizio-illegale-fra-italia-slovenia-e-croazia/  Remocontro  23 Gennaio 2021   Mentre ci si indigna per la tragedia bosniaca, un tribunale italiano dice chiaro che sui respingimenti alla nostra frontiera, «l’Italia, la Slovenia e la Croazia hanno messo in piedi , un meccanismo illegale di respingimenti dei migranti. E il Viminale non poteva non sapere» . Non lo dice qualche…

Continua a leggere

I RESPINGIMENTI ITALIANI IN SLOVENIA SONO ILLEGITTIMI. CONDANNATO IL MINISTERO DELL’INTERNO

Admin08 mins

tratto da: https://altreconomia.it/i-respingimenti-italiani-in-slovenia-sono-illegittimi-condannato-il-ministero-dellinterno/ di Duccio Facchini — 21 Gennaio 2021 Per il Tribunale di Roma le “riammissioni” del Viminale a danno dei migranti hanno esposto consapevolmente le persone, tra cui richiedenti asilo, a “trattamenti inumani e degradanti” lungo la rotta balcanica e a “torture” in Croazia. Il caso di un cittadino pachistano respinto a catena in Bosnia. L’avvocata Caterina…

Continua a leggere

L’ESODO DEGLI ULTIMI. BALCANI, CONTINUA LA GELIDA VERGOGNA – di Nello Scavo

Admin06 mins

tratto da: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/i-respingimenti-nel-mirino-ue Nello Scavo, inviato a Maljevac (Croazia) domenica 17 gennaio 2021 Non cessano i respingimenti di profughi, nuove denunce, anche contro Frontex. Le «deportazioni» forzate in condizioni climatiche estreme nel mirino di un’inchiesta Ue Migranti che si allontanano dal campo profughi di Lipa, distrutto da un incendio – Epa Il muro di neve e filo…

Continua a leggere

Balcani. Migranti in Bosnia, in salvo la famiglia irachena incontrata da Avvenire – di Nello Scavo

Admin04 mins

tratto da: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-bosnia-ancora-legna-caritas-famiglia-catturata Nello Scavo sabato 16 gennaio 2021 Quattro adulti e un bambino hanno evitato il respingimento dalla Croazia. Intanto la Ue sollecita il Paese “a rispettare gli impegni”. La Caritas: fame e violenza, non si può più aspettare La famiglia di migranti iracheni scampata al respingimento dalla Croazia – Maso Notarianni Negli accampamenti dei migranti…

Continua a leggere

Video // MIGRANTI. ABBANDONATI ALLE FRONTIERE, STORIE DI TRANSITO NELL’INVERNO DEL NORD ITALIA – di Nello Scavo

Admin02 mins

tratto da: https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/ai-confini-minidoc Nello Scavo giovedì 14 gennaio 2021 Alle nostre frontiere migranti e rifugiati in transito sono di nuovo in forte crescita negli ultimi mesi. Il drammatico Web doc di Medici senza frontiere ﻿ I respingimenti avvengo anche dalla Francia verso l’Italia. Lo raccontano i tanti che provano a superare i valichi innevati. ”Anche se i…

Continua a leggere

INFERNO DI GHIACCIO PER DISPERATI, NEI BALCANI LA DISUMANITA’ EUROPEA

Admin04 mins

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/13/inferno-di-ghiaccio-per-disperati-nei-balcani-la-disumanita-europea/  Remocontro  13 Gennaio 2021   Condizioni disumane e rischio di violenze e abusi: la testimonianza arriva dall’inviato del quotidiano Avvenire, Nello Scavo tra gli sfollati del campo di Lipa, sulle alture della Bosnia Erzegovina, a pochi chilometri dal confine con la Croazia. Novecento persone, tutti uomini, tutti richiedenti asilo, provenienti per lo più da…

Continua a leggere

MIGRANTI, ROTTA BALCANICA: CRISTO S’È FERMATO A BIHAC

Admin05 mins

tratto da: https://www.famigliacristiana.it/articolo/migranti-rotta-balcanica-cristo-s-e-fermato-a-bihac.aspx 05/01/2021  La situazione già precaria in Bosnia-Erzegovina rischia di aggravarsi sia per il peggioramento delle condizioni meteo, sia per i continui trasferimenti da un campo profughi all’altro, in strutture dove mancano le condizioni minime per una sopravvivenza dignitosa. La situazione dell’insediamento di Lipa e di quelli a ridosso di Bihac e di…

Continua a leggere