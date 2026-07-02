Dopo oltre un anno di sfollamento, ai palestinesi di Tulkarem è concesso tornare a casa per sole due ore
Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: I palestinesi raccolgono i propri effetti personali mentre le forze israeliane stanno lì vicino nel campo profughi di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania occupata, 17 giugno 2026 (Mojahid Nawahda/MEE) Ai residenti è stato consentito un breve…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…