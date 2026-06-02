martedì, Giugno 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

quartiere marocchino

Conoscete la storia antica del Quartiere Maghrebino? Gerusalemme 1967

Amministratore02 mins

Articolo pubblicato originariamente sulla pagina FB di Paola Caridi Di Paola Caridi Macerie vuol dire bombe, colpi d’artiglieria, esplosivi, dinamite, mine. E macerie significa, poi, bulldozer. I veri protagonisti – assieme a chi li guida – non solo di Gaza e della Cisgiordania e del sud del Libano.  Protagonisti di un’idea delle macerie che si…

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