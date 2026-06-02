quartiere marocchino

Articolo pubblicato originariamente sulla pagina FB di Paola Caridi Di Paola Caridi Macerie vuol dire bombe, colpi d’artiglieria, esplosivi, dinamite, mine. E macerie significa, poi, bulldozer. I veri protagonisti – assieme a chi li guida – non solo di Gaza e della Cisgiordania e del sud del Libano. Protagonisti di un’idea delle macerie che si…