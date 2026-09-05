Cosa succede ai palestinesi nelle carceri israeliane?
Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Sahar Francis dedica da decenni la sua attività alla difesa dei detenuti palestinesi. In questa intervista spiega perché le torture e gli abusi praticati da Israele dopo il 7 ottobre non hanno precedenti nella sua esperienza. Sahar Francis. (Foto per gentile…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…