Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Sahar Francis dedica da decenni la sua attività alla difesa dei detenuti palestinesi. In questa intervista spiega perché le torture e gli abusi praticati da Israele dopo il 7 ottobre non hanno precedenti nella sua esperienza. Sahar Francis. (Foto per gentile…