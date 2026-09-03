Cosa succede ai palestinesi nelle carceri israeliane?

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Sahar Francis dedica da decenni la sua attività alla difesa dei detenuti palestinesi. In questa intervista spiega perché le torture e gli abusi praticati da Israele dopo il 7 ottobre non hanno precedenti nella sua esperienza.

Sahar Francis. (Foto per gentile concessione)

Al di là delle immagini provenienti da Gaza che mostrano palestinesi spogliati e caricati sui camion militari, delle testimonianze dei prigionieri rilasciati e dei racconti degli avvocati per i diritti umani, il vasto sistema di detenzione israeliano rimane, per la maggior parte, avvolto nell’oscurità e nel segreto.

Le autorità israeliane vietano le visite dei familiari e le ispezioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa e di altri organismi internazionali. Spesso, inoltre, minacciano le persone rilasciate affinché non parlino con la stampa. Eppure, ciò che si riesce a sapere è già sufficientemente sconvolgente: torture sistematiche, fame, abusi sessuali e celle sotterranee nelle quali i prigionieri non vedono mai la luce del giorno.

In questo episodio di The +972 Podcast interviene Sahar Francis, avvocata palestinese e difensora dei diritti umani che da decenni si occupa della tutela dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

A partire dal suo lavoro quotidiano con i prigionieri palestinesi, Sahar Francis analizza la struttura della campagna di arresti di massa avviata da Israele a Gaza dopo il 7 ottobre. Descrive gli abusi diffusi all’interno delle carceri e dei centri di detenzione militare e il modo in cui il sistema giuridico viene utilizzato per mantenere i detenuti in condizioni disumane — spesso senza imputazione né processo — e per proteggere coloro che commettono gli abusi.

Francis sottolinea che Israele ha sempre fatto ricorso agli arresti arbitrari e a condizioni carcerarie crudeli come parte di un più ampio sistema di occupazione e apartheid. Tuttavia, afferma, la portata e la natura degli abusi successivi al 7 ottobre sono diverse da qualsiasi cosa abbia visto nei suoi decenni di lavoro.

Secondo Francis, porre fine a questa brutalità istituzionalizzata contro i prigionieri palestinesi richiede una soluzione politica che garantisca i diritti dei palestinesi — e questo richiederà pressioni su Israele, sia dall’interno sia dall’esterno.

Trascrizione del podcast :Questa trascrizione è stata generata utilizzando un servizio di trascrizione basato sull’intelligenza artificiale e leggermente revisionata per migliorarne la leggibilità. Prima di citare il contenuto, si consiglia di consultare l’audio corrispondente.

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Alaa Salama

Benvenuti a The +972 Podcast, la vostra linea diretta con giornalisti, pensatori e attivisti impegnati nella lotta per la giustizia in Israele-Palestina. Sono Alaa Salama, responsabile dell’Audience Engagement di +972 Magazine e conduttore dell’episodio di oggi. Il nostro podcast parte dalle realtà vissute dalle persone per avvicinarvi alle questioni che contano di più tra il fiume e il mare. Prima di entrare nel vivo, un breve promemoria: ciò che facciamo non sarebbe possibile senza di voi, le nostre lettrici, i nostri lettori e ascoltatori. Se credete nella nostra missione e desiderate sostenere il nostro lavoro, visitate 972mag.com/members per scoprire come diventare membri di +972 o effettuare una donazione una tantum.

Da decenni, i palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana sono sottoposti a un sistema di incarcerazione di massa: quasi la metà degli uomini palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza è stata detenuta almeno una volta nella vita. Questa situazione è peggiorata ulteriormente dopo il 7 ottobre, soprattutto a Gaza, dove i soldati israeliani hanno rastrellato migliaia di uomini, donne e bambini, molti dei quali non sono mai più stati rivisti. Si sa che circa 100 palestinesi sono morti sotto custodia israeliana negli ultimi tre anni e, poiché il destino di tanti palestinesi scomparsi da Gaza resta ancora sconosciuto, il bilancio reale potrebbe essere molto più alto.

Con noi oggi c’è Sahar Francis, avvocata palestinese specializzata in diritti umani, con decenni di esperienza nella difesa dei detenuti palestinesi. Insieme esamineremo la cupa realtà all’interno del sistema carcerario e giudiziario israeliano, che secondo la nostra ospite è strutturato per sostenere l’apartheid e diffondere paura nella società palestinese. Sahar, grazie mille per essere con noi e benvenuta a The +972 Podcast. Sappiamo oggi che ci sono più di 10.000 palestinesi nelle carceri israeliane, forse molti di più, ma non disponiamo di numeri precisi. Sappiamo anche che, dal 7 ottobre, almeno 100 palestinesi sono stati uccisi nelle carceri israeliane e, anche in questo caso, il numero potrebbe essere molto più alto. Sappiamo che cosa è cambiato esattamente dopo il 7 ottobre, per arrivare a questo livello senza precedenti di morti?

Sahar Francis

In realtà, la situazione dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane è peggiorata drammaticamente dopo il 7 ottobre, sotto ogni aspetto. Questo vale anche per le campagne di arresti di massa. Prima di tutto, permettetemi di precisare che, secondo quanto riconosciuto ufficialmente dal sistema dell’amministrazione penitenziaria, alla fine di luglio 2026 erano detenuti circa 9.400 palestinesi. Naturalmente, questa cifra cambia quotidianamente, perché ogni giorno ci sono nuovi arresti e nuove scarcerazioni. Inoltre, ci sono detenuti trattenuti direttamente dall’esercito e non inclusi nelle statistiche dell’amministrazione penitenziaria. Come avete detto, non conosciamo mai con precisione il numero totale dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Ma subito dopo il 7 ottobre, quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese, lo stato di emergenza è stato esteso anche alle carceri. È stata dichiarata una situazione di emergenza e sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e questo si è riflesso immediatamente nelle condizioni di detenzione. Tutte le sezioni sono state completamente chiuse. Sono state sospese tutte le visite dall’esterno, comprese quelle del Comitato Internazionale della Croce Rossa e dei familiari, così come, nei primi mesi, le visite degli avvocati. Non ci era permesso incontrare i detenuti e sono state chiuse anche le cliniche mediche. Sono stati confiscati i vestiti, gli effetti personali, i libri e gran parte del materiale che i detenuti tenevano nelle loro celle. I prigionieri sono stati lasciati praticamente senza nulla, con soltanto gli abiti che indossavano. Le razioni alimentari sono state ridotte. Sono iniziate politiche di riduzione dell’accesso all’acqua e all’elettricità, sono emersi gravi problemi igienici e si sono moltiplicate le aggressioni fisiche. Ogni giorno, unità speciali e guardie facevano irruzione nelle sezioni e nelle celle dei prigionieri, aggredendoli fisicamente, picchiandoli e utilizzando gas lacrimogeni, proiettili rivestiti di gomma e altri mezzi.

Questo è ciò che ha contribuito all’aumento dei decessi in custodia. Le persone morivano a causa delle torture o di abusi fisici diretti inflitti dalle guardie penitenziarie. Abbiamo documentato 91 casi di cui conosciamo i nomi e l’identità dei prigionieri morti in custodia. Come avete detto, potrebbero essere più di 100 le persone che hanno perso la vita in custodia, soprattutto provenienti dalla Striscia di Gaza, perché decine e centinaia di persone risultano ancora scomparse. Le loro famiglie hanno riferito che erano state arrestate dall’esercito nella Striscia o all’interno delle aree del ’48 dopo il 7 ottobre. Ma quando ci siamo rivolti all’esercito per chiedere informazioni su questi casi, ci è stato risposto che queste persone non risultavano esistere nei loro registri. In realtà, non sappiamo esattamente quante persone siano state uccise nella Striscia o nelle aree del ’48 dopo essere state detenute. In alcuni casi, i loro corpi sono ancora trattenuti dalle autorità.

Alaa Salama

Strutture come Sde Teiman e Rakefet: da lì provengono più casi di morte oppure semplicemente non disponiamo dei dati necessari?

Sahar Francis

Direi che Sde Teiman è probabilmente la struttura in cui è morto il maggior numero di persone, anche se non conosciamo la cifra esatta. Abbiamo raccolto molte testimonianze di ex detenuti che descrivono condizioni terribili, maltrattamenti, aggressioni fisiche e violenze sessuali subite all’interno di questa struttura. Ma non è l’unico luogo in cui le persone hanno perso la vita. Ci sono altre strutture, come la prigione di Ofer e Ketziot, dove si sono verificati più decessi rispetto a Rakefet.

Per aiutare il pubblico a comprendere meglio, Rakefet è una sezione all’interno del complesso carcerario di Ramla. Il carcere comprende diverse sezioni, una delle quali è Rakefet. In passato, negli anni Settanta e Ottanta, veniva utilizzata anche per detenuti palestinesi classificati come «prigionieri di sicurezza». L’edificio è sotterraneo, il che comporta ulteriori misure e controlli di sicurezza. Si tratta di celle di isolamento: ogni cella ospita tre o quattro detenuti e dispone di uno spazio molto ridotto per l’ora d’aria. Attualmente, in questa sezione sono detenuti esclusivamente prigionieri provenienti dalla Striscia di Gaza e sono completamente isolati dal mondo esterno. Gli avvocati possono visitarli, ma con numerose restrizioni, e le condizioni sono simili a quelle di altre sezioni.

Per esempio, nella prigione di Ofer è stata sviluppata, dopo l’inizio della guerra a Gaza, una nuova struttura militare accanto al principale carcere gestito dall’amministrazione penitenziaria. Anche lì le condizioni sono estremamente gravi, così come a Ketziot. In tutte le carceri, le condizioni di vita quotidiana sono diventate molto difficili. Manca un’assistenza sanitaria adeguata e si sono diffuse malattie come la scabbia, una patologia della pelle che continua a essere molto presente nelle carceri a causa della mancanza di igiene e di cure appropriate. Anche gli abusi e le aggressioni fisiche contro i detenuti hanno contribuito all’aumento dei decessi. Abbiamo documentato molti casi a Ofer, Ketziot e Megiddo. Il bambino palestinese morto nel maggio 2025 è deceduto nella prigione di Megiddo a causa di una combinazione di fame e malattia della pelle, condizioni alle quali il suo corpo non è riuscito a sopravvivere.

Alaa Salama

In parte hai già risposto, ma vorrei approfondire. Durante le fasi più intense della guerra a Gaza abbiamo visto fotografie e video di centinaia di palestinesi spogliati, caricati su camion e portati via verso destinazioni sconosciute. Immagino che molti di loro siano finiti nelle carceri israeliane. Abbiamo un’idea di quanti siano, di che cosa sia accaduto loro e quale sia stato il loro destino? So che alcuni sono stati rilasciati e rimandati nella Striscia di Gaza, ma sono sicuro che molti altri non lo siano stati.

Sahar Francis

Direi che, nel primo anno e mezzo o nei primi due anni dall’inizio della guerra, le campagne di arresti di massa lanciate nella Striscia di Gaza sono state senza precedenti. Onestamente, nei miei trent’anni di esperienza nel lavoro con i prigionieri, non avevo mai documentato un trattamento così terribile: umiliazioni, degradazione e violenze. Le scene viste nei media — le perquisizioni con spogliazione e il trasferimento dei detenuti su camion verso i centri di detenzione — rappresentavano soltanto una piccola parte della storia completa delle umiliazioni, dei trattamenti degradanti e delle torture subite da migliaia di persone sotto la custodia delle forze di occupazione israeliane.

Probabilmente non sapremo mai quanti palestinesi siano stati arrestati nella Striscia di Gaza in quel periodo, perché non è mai stata resa pubblica una cifra ufficiale. Come avete ricordato, centinaia e migliaia di persone sono state rilasciate e rimandate nella Striscia di Gaza dopo diversi mesi o, in alcuni casi, dopo un anno, anche nell’ambito dello scambio avvenuto nell’ottobre 2025. La grande maggioranza — direi oltre il 95%, forse il 98 o il 99% — è stata classificata come «combattente illegale» o «combattente non legittimo». In termini giuridici, questo significa che le persone sono state detenute sulla base di informazioni segrete e successivamente rilasciate senza essere mai formalmente incriminate o accusate. Alcune non sono mai state interrogate in modo adeguato e molte non hanno mai nemmeno saputo il motivo del loro arresto.

Le campagne di arresto hanno preso di mira soprattutto uomini di ogni età. Ho incontrato detenuti sessantenni e settantenni, bambini, studenti, medici, giornalisti: persone appartenenti a ogni settore della società. Ed era evidente che lo scopo di questi arresti di massa fosse colpire l’intera società. Non si trattava di ragioni di sicurezza e questo non significa che quelle persone fossero coinvolte nella guerra o in azioni dirette contro le forze di occupazione. Il fatto stesso che centinaia e migliaia di persone siano state successivamente rilasciate dimostra che non vi era nulla contro di loro. Ancora oggi, più di 1.300 persone provenienti dalla Striscia di Gaza — forse molte di più — restano detenute con la classificazione di «combattenti illegali». Coloro che sono stati interrogati e la cui detenzione è stata prorogata come persone in attesa di processo, perché sospettate di un possibile coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre, sono probabilmente meno di cento.

Naturalmente tutti questi detenuti provenienti da Gaza hanno subito torture fisiche estremamente gravi. Sono stati detenuti a Sde Teiman e in altre strutture in condizioni profondamente umilianti: costretti a rimanere seduti per ventiquattr’ore al giorno sul pavimento, su materassi sottilissimi, con gli occhi coperti continuamente, sette giorni su sette, ammanettati e incatenati. Non potevano parlare nemmeno con la persona seduta accanto a loro. Qualsiasi rumore o movimento poteva provocare una punizione collettiva: le unità speciali facevano irruzione nelle sezioni con cani, bastoni e dispositivi per le scariche elettriche. Che cosa non è stato usato contro i detenuti? Molestie sessuali, nudità forzata, politiche di fame. Persino quando veniva loro dato del cibo, venivano umiliati prima di essere autorizzati a mangiare. Per lunghi periodi non potevano lavarsi. Alcuni detenuti che ho incontrato emanavano un odore fortissimo perché non erano riusciti a cambiare i vestiti o a fare la doccia per oltre tre mesi. Quando agli avvocati fu finalmente consentito iniziare a visitare i detenuti a Sde Teiman, Ofer e in altre strutture, per noi fu davvero scioccante vedere in quali condizioni si trovassero, il loro aspetto e ciò che raccontavano dei trattamenti subiti.

Alaa Salama

Se capisco bene, soprattutto per i prigionieri provenienti da Gaza e in particolare nei primi mesi della guerra, erano completamente isolati e invisibili. Le autorità israeliane potevano praticamente fare loro ciò che volevano perché, da una parte, non c’era una volontà politica di intervenire e, dall’altra, le persone a Gaza semplicemente non sapevano che cosa fosse accaduto. Ci sono migliaia di persone scomparse a Gaza. Se un prigioniero proveniente da Gaza muore, non c’è praticamente modo di verificare se sia morto in carcere o altrove. È diverso, per esempio, dalla Cisgiordania. È corretto dire che, di fatto, avevano mano libera?

Sahar Francis

A questo bisogna aggiungere che anche il livello giudiziario ha contribuito, direttamente o indirettamente, approvando o ignorando le petizioni presentate dalle organizzazioni per i diritti umani sulle sparizioni e sulle condizioni di detenzione. L’Alta Corte israeliana non è intervenuta immediatamente quando hanno iniziato ad arrivare ai media e alle organizzazioni le denunce sulle condizioni e sui maltrattamenti. Tutto questo è avvenuto nel contesto delle modifiche giustificate dallo stato di emergenza. Sul piano giuridico, lo stato di emergenza ha comportato la modifica di leggi e procedure legali in Israele, comprese le norme relative al diritto penale, alla durata della detenzione e al controllo giudiziario.

Sono state modificate anche le procedure previste dalla legge sui cosiddetti «combattenti illegali» e, parallelamente, gli ordini militari applicabili ai detenuti nei territori occupati, in particolare in Cisgiordania. In sostanza, è stato modificato il quadro giuridico per consentire alle forze di sicurezza — esercito, polizia e altri apparati — di avere maggiore libertà nel trattenere persone in isolamento, senza assistenza legale e senza visite degli avvocati, per lunghi periodi. In alcuni casi, l’isolamento prima dell’accesso a un avvocato è arrivato fino a 180 giorni. Persone provenienti da Gaza sono state trattenute per sei mesi prima di poter incontrare un avvocato e anche il divieto delle visite legali è stato esteso oltre i 120 giorni.

Tutte queste modifiche legali sono state, di fatto, sostenute dall’Alta Corte. Nel frattempo, quando abbiamo iniziato a incontrare i detenuti e a scoprire le pratiche di privazione del cibo, organizzazioni per i diritti umani come Adalah, ACRI, HaMoked, Physicians for Human Rights e il Comitato contro la Tortura hanno iniziato a presentare ricorsi e denunce davanti all’Alta Corte israeliana. Purtroppo, l’Alta Corte non è intervenuta efficacemente. La politica della fame e il trattamento degradante nei confronti dei detenuti di Sde Teiman sono continuati anche dopo le decisioni della Corte che chiedevano un cambiamento delle condizioni. Questo significa che anche il sistema giudiziario ha avuto un ruolo nel deterioramento della situazione e nel trattamento dei prigionieri in questo periodo.

Alaa Salama

Hai menzionato il quadro giuridico dei cosiddetti «combattenti illegali», al quale sono sottoposti migliaia di palestinesi provenienti da Gaza. Puoi spiegarci che cosa significa questa categoria e in che cosa differisce da una categoria riconosciuta dal diritto internazionale, come quella dei prigionieri di guerra?

Sahar Francis

Nel diritto internazionale esistono sostanzialmente due categorie. La prima è quella dei prigionieri di guerra. Il diritto internazionale umanitario stabilisce le condizioni in base alle quali una persona può essere considerata prigioniera di guerra e queste norme comprendono anche i membri di gruppi armati nel contesto di un’occupazione. La seconda categoria riguarda i civili arrestati dalla potenza occupante, che devono anch’essi essere protetti. I prigionieri di guerra sono disciplinati dalla Terza Convenzione di Ginevra, mentre i civili arrestati in un territorio occupato dovrebbero essere protetti dalla Quarta Convenzione di Ginevra.

La categoria di «combattente illegale» è diversa e, secondo Francis, non è una categoria prevista dal diritto internazionale. È stata utilizzata, ad esempio, dagli Stati Uniti nel contesto delle detenzioni di Guantánamo dopo gli attentati dell’11 settembre. Nel 2005 Israele ha iniziato a utilizzare questa legge contro le persone provenienti da Gaza. Dopo il ritiro israeliano dalla Striscia, Israele ha sostenuto che Gaza non fosse più territorio occupato e ha quindi applicato la propria legislazione civile israeliana, mentre la comunità internazionale, le Nazioni Unite e numerosi esperti di diritto hanno continuato a considerare Gaza un territorio occupato. La legge è stata utilizzata durante le guerre del 2008, del 2012 e del 2014 e oggi viene impiegata su larga scala per detenere migliaia di persone.

In sostanza, il sistema funziona in modo simile alla detenzione amministrativa: si basa su informazioni segrete e non richiede che accuse o prove siano dimostrate pubblicamente davanti a un tribunale. L’affermazione può essere estremamente generica, per esempio che una persona appartenga a un’organizzazione considerata illegale. È importante sottolineare che Israele considera illegali tutti i partiti politici palestinesi, compreso Fatah. Di conseguenza, persone che lavoravano come insegnanti, contabili o dipendenti pubblici possono ritrovarsi detenute come «combattenti illegali» per la loro affiliazione politica.

Le revisioni giudiziarie avvengono ogni sei mesi, ma secondo Francis possono ridursi a videoconferenze di uno o due minuti. Molti detenuti non comprendono pienamente il procedimento e vengono semplicemente informati che resteranno detenuti fino alla fine della guerra. È così che migliaia di persone possono rimanere in carcere per uno, due o più anni. Anche in Cisgiordania migliaia di persone sono detenute attraverso il sistema della detenzione amministrativa, basato su informazioni segrete e rinnovabile ogni sei mesi. Anche i bambini sono stati sottoposti a questo sistema. Si tratta, secondo Francis, di detenzione arbitraria.

Alaa Salama

Per chi non conoscesse bene questi sistemi: stiamo parlando di persone detenute senza processo e senza accuse formali.

Sahar Francis

Esattamente. Senza alcuna accusa. Nell’ordine di detenzione si trova generalmente una formula molto generica, come: «sei una minaccia per la sicurezza». E basta. In alcuni casi viene indicata un’affiliazione politica, come Hamas, Fatah o Jihad Islamica, e questa viene utilizzata come motivazione per detenerti per sei mesi o fino alla fine della guerra. Non ci sono prove presentate pubblicamente né accuse chiare. Molti detenuti vengono rilasciati senza aver mai saputo perché siano stati arrestati e trattenuti per anni.

Alaa Salama

+972 ha pubblicato un’inchiesta secondo cui persino Israele sostiene che soltanto circa il 20% dei detenuti sia composto da membri di Hamas o della Jihad Islamica. Quindi, secondo le stesse classificazioni israeliane, l’80% di queste persone sarebbe costituito da civili.

Sahar Francis

Certo. Nelle statistiche dell’amministrazione penitenziaria esistono classificazioni basate sull’affiliazione politica. Ma il problema è che, fin dai primi anni dell’occupazione, le autorità israeliane hanno classificato tutti i partiti politici palestinesi come organizzazioni illegali. Di conseguenza, chiunque sia affiliato a uno di questi partiti viene automaticamente considerato membro di un’organizzazione illegale. È questo il meccanismo giuridico utilizzato per arrestare le persone e definirle terroristi.

Se vogliamo discutere dal punto di vista del diritto internazionale, però, la questione è diversa. Essere uno studente attivo in un’università palestinese non è un crimine di guerra. Eppure ogni anno centinaia di studenti vengono arrestati dalle forze di occupazione israeliane e perseguiti per appartenenza ad «organizzazioni illegali». In Palestina, praticamente tutti i movimenti studenteschi sono considerati illegali dalle autorità israeliane. Israele arresta studenti delle università di Al-Najah, Birzeit, Jenin, Hebron e di altre istituzioni. Questo, secondo Francis, viola il diritto internazionale.

Alaa Salama

Forse qui è utile riflettere sull’intero quadro giuridico. Continuo a sentire usare la parola «arresto». Ma per me l’arresto è un termine giuridico e, normalmente, viene effettuato da un’autorità che possiede una legittimazione legale per far rispettare la legge. Nel caso di Israele, sentiamo parlare di arresti in Cisgiordania, Gaza, Libano e Siria. Dal punto di vista giuridico, possiamo davvero chiamarli arresti?

Sahar Francis

C’è un problema molto serio in questo sistema, soprattutto dopo la decisione della Corte Internazionale di Giustizia del 2024 sulla legalità dell’occupazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che l’occupazione israeliana dei territori occupati è illegale. Questo significa che, secondo Francis, anche le pratiche che derivano da quell’occupazione, comprese le operazioni di arresto e il sistema dei tribunali militari, devono essere considerate illegali.

Naturalmente, nella realtà non esiste un meccanismo immediato in grado di imporre questa interpretazione. Per questo gli avvocati continuano a rappresentare i detenuti davanti ai tribunali militari, anche se sanno che molte delle argomentazioni basate sul diritto internazionale non vengono prese in considerazione dai giudici israeliani. Secondo Francis, la questione della legalità dell’intero sistema dovrebbe essere affrontata a livello internazionale, attraverso la Corte Penale Internazionale, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza.

Alaa Salama

Attualmente ci sono centinaia di bambini palestinesi nelle carceri israeliane e ogni anno centinaia passano attraverso questo sistema. Come si svolgono l’arresto, l’interrogatorio e la detenzione per questi minori?

Sahar Francis

È un’esperienza estremamente dura. Attualmente ci sono ancora 370 bambini detenuti nelle carceri. Negli ultimi anni centinaia di bambini sono stati arrestati, soprattutto per presunti lanci di pietre o per «incitamento» sui social network. Qualsiasi post, condivisione di immagini o altro materiale visivo pubblicato su Facebook, Instagram, TikTok o altre piattaforme può essere considerato incitamento. Nel sistema militare è molto facile perseguire una persona per questa categoria estremamente ampia di reato.

I bambini sono detenuti in sezioni separate dagli adulti, ma nella realtà affrontano condizioni molto simili. Durante gli interrogatori e nella vita quotidiana in carcere possono essere sottoposti agli stessi metodi di tortura: violenze fisiche, privazione del sonno, immobilizzazione in posizioni dolorose, divieto di incontrare gli avvocati, isolamento totale e musica ad altissimo volume. Secondo le testimonianze raccolte, possono subire perquisizioni con spogliazione, molestie sessuali e minacce di stupro. Soffrono inoltre la fame, la mancanza di igiene, l’assenza di vestiti puliti e la diffusione della scabbia.

Il bambino morto in custodia nella prigione di Megiddo aveva diciassette anni. Secondo Francis, il medico di Physicians for Human Rights che ha assistito all’autopsia ha confermato che non avrebbe dovuto morire a causa della scabbia, ma era sottoposto alla fame, aveva perso molto peso e il suo corpo non è riuscito a sopravvivere all’infezione.

Israele è parte della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dovrebbe applicarne gli standard anche ai bambini palestinesi. Tuttavia, secondo Francis, questi obblighi non vengono rispettati. I bambini affrontano condizioni molto simili a quelle degli adulti e sono stati persino sottoposti alla detenzione amministrativa in numeri elevati. Nei primi mesi del 2024 e del 2025, afferma, sono stati documentati più di cento bambini detenuti amministrativamente, una cifra senza precedenti dal 1967.

Alaa Salama

Rapporti recenti indicano un uso sistematico della violenza sessuale nelle carceri israeliane. Quali modelli di abuso avete documentato nel vostro lavoro? E perché non vediamo conseguenze per Israele o per gli autori di queste violenze?

Sahar Francis

Si è trattato di abusi sistematici estremamente gravi. La nudità forzata è stata utilizzata contro tutti. I detenuti, secondo le testimonianze raccolte, sono stati costretti a togliersi completamente i vestiti e sottoposti a perquisizioni fisiche estremamente invasive e intimidatorie. Alcune persone hanno denunciato stupri e altre forme di violenza sessuale durante la detenzione.

Come avvocata, ho visitato e documentato diversi casi di violenza sessuale estremamente grave che, in alcuni casi, possono essere qualificati come stupro. Non tutti i detenuti sono stati in grado di parlarne e riteniamo che molte persone potrebbero non raccontare mai ciò che hanno subito durante la detenzione. Ma posso affermare che si trattava di una pratica sistematica, perché non abbiamo documentato soltanto pochi casi isolati. Anche altri avvocati e altre colleghe hanno raccolto testimonianze simili. In alcuni casi sono state presentate denunce alla polizia, ma non sono state aperte indagini.

L’unico caso diventato pubblico è stato quello in cui un video è trapelato ed è stato diffuso dai media. Solo allora è stata aperta un’indagine contro i soldati, ma il procedimento è stato successivamente archiviato. Questo, secondo Francis, riflette il modo in cui le autorità investigative e il sistema giudiziario affrontano le accuse di stupro, molestie sessuali e torture. Centinaia di denunce relative a torture e altre gravi violazioni sono state presentate nel corso degli anni, ma quasi mai si è arrivati a conseguenze serie o a una reale assunzione di responsabilità.

Alaa Salama

Ci sono anche centinaia di donne palestinesi detenute. Avete riscontrato violenze di genere nei loro confronti? E pensate che le autorità utilizzino queste pratiche anche come strumento per spezzare la società palestinese e scoraggiare qualsiasi forma di attivismo politico?

Sahar Francis

Certamente. Non è una pratica nuova. Attualmente ci sono 92 donne palestinesi detenute, ma la violenza di genere non è emersa dopo il 2023. Le detenute palestinesi hanno sempre subito violenze di genere, soprattutto durante gli interrogatori. L’obiettivo, secondo Francis, è terrorizzare le persone, spezzarne lo spirito, colpirne la dignità e inviare un messaggio chiaro: non dovete osare essere politicamente attive o partecipare a queste forme di impegno.

Dopo l’inizio della guerra la situazione delle detenute palestinesi è peggiorata ulteriormente. Le loro sezioni vengono perquisite e invase senza alcuna sensibilità rispetto alle loro esigenze specifiche. Molte detenute sono donne religiose e indossano il velo, e l’irruzione improvvisa delle unità speciali nelle celle può rappresentare una grave violazione della loro dignità. Le perquisizioni con spogliazione vengono imposte ripetutamente durante gli spostamenti all’interno del carcere. Anche le detenute hanno sofferto di scabbia senza ricevere cure adeguate. Inoltre, la negazione di prodotti igienici durante il ciclo mestruale, l’impossibilità di usare il bagno, lavarsi o cambiarsi possono diventare, secondo Francis, ulteriori forme di violenza di genere.

Alaa Salama

Di recente abbiamo visto la Knesset israeliana approvare una legge per applicare la pena di morte esclusivamente ai palestinesi. Quanto è probabile che questa legge venga effettivamente applicata? E cosa prevedono il diritto internazionale e il diritto interno?

Sahar Francis

Prima di tutto, credo sia importante sottolineare che le autorità israeliane utilizzano già una politica di uccisioni mirate, anche nel contesto dei detenuti. Decine e centinaia di persone sono state uccise durante le operazioni di arresto e negli ultimi tre anni più di cento detenuti sono morti in custodia. Quindi non avevano bisogno di questa specifica legislazione per confermare una pratica di uccisione delle persone al di fuori del normale sistema giudiziario.

È una legge profondamente razzista e discriminatoria. Come avete detto, se si esamina il testo della legge, il linguaggio è molto chiaro: sarebbe applicata esclusivamente ai palestinesi. Non verrebbe applicata agli ebrei israeliani, nemmeno nel caso in cui commettessero lo stesso crimine, per esempio l’uccisione di un palestinese. Credo sia necessaria pressione sia interna sia esterna, da parte di Stati terzi, sul governo israeliano affinché fermi questa legislazione.

Alaa Salama

Soprattutto dopo il 7 ottobre vediamo l’esercito israeliano entrare nelle città palestinesi e rastrellare decine, a volte centinaia di giovani uomini. Li bendano, li portano in edifici della città e li interrogano violentemente, picchiandoli. Sappiamo quali condizioni affrontano queste persone? E, dal punto di vista giuridico, dove si collocano? Non vengono necessariamente formalmente arrestati e poi tornano a casa, ma legalmente che cosa sono queste detenzioni?

Sahar Francis

Gli ordini militari attribuiscono ai soldati il potere di fermare e detenere praticamente chiunque. Non è nemmeno necessario dimostrare che una persona abbia commesso qualcosa di sbagliato. È sufficiente che l’esercito affermi di sospettare che quella persona abbia fatto qualcosa. Possono prenderla e portarla da qualche parte, non necessariamente in una struttura di detenzione. Possono tenerla in un veicolo militare o in una base militare per alcune ore, prima di avere l’obbligo di trasferirla in una struttura di detenzione.

Questa è una zona grigia in cui possono accadere moltissime cose. Durante le incursioni nei campi profughi o nei villaggi, l’esercito può prendere una, due o tre abitazioni e trasformarle in strutture di detenzione temporanee. Può essere il cortile di una scuola, di un centro medico o qualsiasi altro luogo scelto sul momento. Possono portarvi decine di persone bendate e ammanettate, costringerle a restare sedute per terra per tutta la giornata e, in alcuni casi, trattenerle per più di dodici ore in queste condizioni, umiliandole, aggredendole fisicamente e cercando di ottenere informazioni.

La maggior parte di queste persone viene poi rilasciata dopo alcune ore senza alcuna accusa. Secondo Francis, si tratta di una forma di intimidazione che serve a inviare un messaggio chiaro: noi controlliamo questo luogo, abbiamo il potere e possiamo fare ciò che vogliamo. Non esistono statistiche precise sul numero di persone sottoposte ogni anno a questo tipo di detenzione, ma la cifra potrebbe raggiungere migliaia di persone.

Alaa Salama

Storicamente, il movimento dei prigionieri ha avuto un ruolo molto attivo nella politica palestinese. È evidente che questo è cambiato. Quale trasformazione state osservando?

Sahar Francis

Il cambiamento è direttamente collegato al completo isolamento dei prigionieri dalla loro società. Le autorità israeliane hanno imposto una totale disconnessione vietando le visite dei familiari, della Croce Rossa e, per lunghi periodi, limitando anche quelle degli avvocati. Noi avvocati possiamo visitare i detenuti, ma con moltissime restrizioni e non con una frequenza tale da permettere ai prigionieri di mantenere un vero contatto con le loro famiglie e con la società.

I detenuti non ricevono giornali, libri o televisione. Non sanno che cosa accade nel mondo. Aspettano le rare udienze giudiziarie per poter parlare con l’avvocato e ottenere qualche informazione su ciò che accade fuori. Sono completamente isolati. E questa è la ragione principale per cui non hanno più modo di essere politicamente attivi o di restare collegati alla realtà esterna.

È una forma di controllo molto potente e sta anche avendo conseguenze sulla salute mentale di migliaia di persone sottoposte a lunghi periodi di isolamento. Immaginate un prigioniero che ha soltanto pochi minuti durante un’udienza e deve cercare di sapere che cosa accade alla propria famiglia. Non può parlare direttamente con i familiari presenti in tribunale, quindi l’avvocato deve prima raccogliere le informazioni dalla famiglia e poi trasmetterle al detenuto. E quando il prigioniero chiede che cosa sta succedendo nel mondo, può essere immediatamente interrotto e invitato a parlare soltanto del proprio caso legale.

Alaa Salama

L’organizzazione che dirigevi, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, insieme ad altre organizzazioni della società civile palestinese che documentavano questi abusi nelle carceri israeliane, è stata designata da Israele come organizzazione terroristica nell’ottobre 2021. Nel 2025 è stata poi sottoposta a sanzioni dall’amministrazione Trump. Perché Israele prende di mira queste organizzazioni?

Sahar Francis

Naturalmente, l’occupazione ha sempre cercato di mettere a tacere la società civile palestinese. Non si tratta soltanto delle organizzazioni dichiarate illegali nel 2021. Nel corso degli anni dell’occupazione, centinaia di organizzazioni caritative, associazioni della società civile e organizzazioni comunitarie palestinesi sono state dichiarate illegali.

Ciò che è accaduto nel 2021 è però legato anche al lavoro delle organizzazioni palestinesi per i diritti umani, tra cui Al-Haq, Addameer e altre, con la Corte Penale Internazionale e altri organismi internazionali. Abbiamo cercato di utilizzare gli strumenti legali disponibili per ottenere responsabilità per i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi. Non è un segreto che fossimo impegnati in questo tipo di lavoro e sappiamo che questa è stata la principale ragione per cui siamo stati presi di mira.

Quando sono stati presentati i casi relativi agli insediamenti e alle guerre contro Gaza, comprese le responsabilità per i crimini commessi nel 2014, siamo stati attaccati sulla base di informazioni segrete, senza prove rese pubbliche e senza procedure legali adeguate che permettessero di difendersi. La decisione degli Stati Uniti del 2025 contro queste organizzazioni ha reso ancora più evidente che il motivo era il lavoro svolto presso la Corte Penale Internazionale. È un’ulteriore prova del fatto che l’obiettivo è ostacolare gli strumenti legali che cerchiamo di utilizzare a livello internazionale.

Alaa Salama

Sembra che la pressione internazionale sia fondamentale in quasi ogni aspetto della resistenza alle politiche israeliane. In termini pratici e realistici, quali strumenti hanno i palestinesi e i loro alleati per contribuire alla liberazione dei prigionieri?

Sahar Francis

Credo che non si possa discutere della questione dei prigionieri separandola dall’intera questione dell’occupazione. Per me, i prigionieri non saranno liberati senza la fine dell’occupazione. La prospettiva futura consiste nel lottare per smantellare il sistema di colonizzazione, occupazione e oppressione. Per questo ritengo estremamente importante combinare gli sforzi su tutti i livelli. Dobbiamo parlare di strategie legali, individuare casi, argomentazioni e strumenti giuridici da utilizzare a livello internazionale.

Per me è molto chiaro ciò che la comunità internazionale dovrebbe comprendere e contrastare: Israele e gli Stati Uniti stanno cercando di distruggere l’intero sistema giuridico internazionale. Le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, per come le stiamo vedendo, indicano il tentativo di distruggere il sistema giuridico internazionale. Se gli Stati membri della Corte Penale Internazionale non uniranno i loro sforzi per fermare tutto questo, rischiamo davvero la fine dell’era internazionale dei diritti umani.

Vogliamo vivere in una giungla governata esclusivamente dalla forza? In un mondo in cui chi è potente può sopravvivere e chi non lo è non può farlo? Io non credo. Questo ci porta anche al lavoro dei movimenti di base, dei movimenti sociali e delle organizzazioni. Dobbiamo unire gli sforzi per opporci a tutti coloro che vogliono distruggere il sistema e trarre profitto dalla colonizzazione, dall’occupazione e dal controllo.

Questo significa guardare anche alle grandi aziende e alle multinazionali che traggono profitto dagli insediamenti, dall’industria militare e dall’industria della sicurezza che controlla le nostre vite. Le stesse tecnologie utilizzate contro la società civile palestinese vengono utilizzate anche in altri Paesi e colpiscono non soltanto i difensori dei diritti umani e gli attivisti politici, ma talvolta anche politici in altri Stati.

È in questo modo che dobbiamo lottare insieme. Tutti coloro che credono nell’uguaglianza e in un mondo in cui i diritti umani siano rispettati per ogni persona devono unire le proprie forze. Dobbiamo opporci alle politiche e alle strategie utilizzate per opprimerci e metterci a tacere. Esistono molte somiglianze tra le forme di oppressione utilizzate da diversi Paesi. Per questo dobbiamo anche utilizzare strategie comuni per reagire come attivisti.

Alaa Salama

Grazie mille, Sahar. Grazie per tutto il lavoro che svolgi e per essere stata con noi a The +972 Podcast.

Sahar Francis

Grazie a voi per questa iniziativa.

[musica]

Alaa Salama

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