Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: I visitatori si trovano al cimitero commemorativo nel villaggio di Potocari, in seguito alla morte dell’ex capo militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, avvenuta nei pressi della città di Srebrenica, nella Bosnia orientale [Getty]

Israele continua a mantenere segreti gli archivi statali sulle esportazioni militari verso la Bosnia, nonostante una petizione abbia richiamato testimonianze dell’epoca di guerra e annotazioni contenute nei diari del comandante serbo-bosniaco.

Di Agnese Boffano

La morte di Ratko Mladić, comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per genocidio e crimini di guerra, ha riportato alla luce interrogativi mai risolti sulle reti internazionali che fornirono armi e sostegno alle forze sotto il suo comando durante la guerra in Bosnia, tra il 1992 e il 1995.

Mladić è morto giovedì mentre era ricoverato all’Aia, dove si trovava sotto custodia delle Nazioni Unite. Le condanne per genocidio, crimini contro l’umanità e violazioni delle leggi e degli usi di guerra erano state confermate in appello e stava scontando una condanna all’ergastolo.

La sua morte chiude la vicenda umana di uno dei principali responsabili del genocidio in Bosnia. Non risolve però le questioni più ampie relative alle forniture militari straniere, alla conoscenza che ne ebbero gli Stati e agli archivi che potrebbero contribuire a chiarirle.

Tra gli aspetti meno esplorati vi è il presunto ruolo di Israele nel fornire o facilitare assistenza militare alle forze serbe e serbo-bosniache durante la guerra. L’avvocato israeliano per i diritti umani Eitay Mack e lo studioso israeliano del genocidio Yair Auron hanno chiesto la divulgazione dei documenti ufficiali relativi alle esportazioni militari israeliane verso l’ex Jugoslavia, ma nel 2016 la Corte Suprema israeliana ha respinto la loro richiesta.

«Abbiamo raccolto prove basate su indagini e testimonianze di persone che si trovavano in Bosnia in quel periodo e siamo giunti alla conclusione che [Israele] stesse inviando armi, nonostante l’embargo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la chiara consapevolezza da parte del governo israeliano delle atrocità che si stavano compiendo durante la guerra», ha dichiarato Mack a The New Arab.

Mack ha sottolineato che il primo ministro dell’epoca, Yitzhak Rabin, del Partito Laburista, guidava una coalizione con la sinistra, che spingeva il governo a condannare quanto stava accadendo in Bosnia.

Nonostante quella che Mack ha definito «la più di sinistra di tutte le coalizioni che Israele abbia mai avuto», la Corte ha confermato una precedente decisione di non rendere pubbliche le informazioni sulle licenze per l’esportazione di armi e sulle decisioni del ministero della Difesa riguardanti l’ex Jugoslavia tra il 1990 e il 1996. Secondo la Corte, la divulgazione avrebbe potuto danneggiare la sicurezza nazionale o le relazioni di Israele con altri Paesi.

La sentenza ha prodotto un significativo vuoto di responsabilità. Non stabilisce pubblicamente l’entità di eventuali esportazioni israeliane, né chiarisce se equipaggiamenti, addestramento o intermediazioni nella vendita di armi israeliane siano arrivati alle forze serbe o serbo-bosniache in un periodo in cui sull’ex Jugoslavia era in vigore un embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite.

Mack sostiene tuttavia che il riconoscimento, da parte della Corte, dell’esistenza di documenti rilevanti e la decisione di mantenerli segreti siano elementi significativi, poiché il riferimento alle possibili conseguenze sulle relazioni internazionali indicherebbe la natura sensibile delle informazioni trattenute.

Cosa mostrano gli atti giudiziari

Mack e Auron presentarono la loro richiesta in base alla legge israeliana sulla libertà di informazione, dopo anni di accuse secondo cui equipaggiamenti o assistenza militare israeliana sarebbero giunti alle forze serbo-bosniache durante il conflitto. L’embargo sulle armi imposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite era formalmente in vigore dal settembre 1991 fino alla fine del 1995.

I ricorrenti presentarono testimonianze di giornalisti e operatori umanitari che si trovavano in Bosnia durante la guerra, oltre a materiale storico e informazioni disponibili pubblicamente che documentavano presunte forme di assistenza israeliana.

Tra i materiali citati vi era un rapporto commissionato dal governo olandese nel 2002, che faceva riferimento alle accuse secondo cui armi israeliane sarebbero state fornite in cambio dell’autorizzazione, da parte delle forze serbo-bosniache, a permettere ai membri della comunità ebraica di Sarajevo di lasciare la città assediata nel 1992.

Lo stesso rapporto faceva riferimento a un’indagine sui resti di una granata di mortaio rinvenuta all’aeroporto di Sarajevo alla fine del 1994 e che, secondo quanto riportato, recava lettere ebraiche. Citava inoltre un servizio della televisione israeliana del 1995 relativo a commercianti privati di armi israeliani che avrebbero rifornito l’Esercito della Republika Srpska (VRS).

«Nonostante le atrocità, Israele scelse comunque di inviare forniture di armi alle forze serbo-bosniache, comprese munizioni, granate di mortaio, fucili e razzi», ha affermato Mack.

La petizione richiamava inoltre alcuni riferimenti contenuti nei diari di Mladić, parti dei quali comparvero in una sentenza del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia nel processo contro l’ex capo dell’esercito jugoslavo Momčilo Perišić.

Secondo il materiale citato in quella sentenza, Mladić scrisse di un’apparente offerta israeliana di cooperazione contro «l’islamismo estremo». L’ex ministro della Difesa serbo-bosniaco Dušan Kovačević testimoniò inoltre di essere stato contattato dall’agenzia di intelligence israeliana Mossad intorno al marzo 1995, presumibilmente in relazione a un progetto di addestramento in Grecia e alla fornitura di armi a un gruppo di combattenti.

Secondo la sentenza, Mladić annotò nel suo diario:

«Da Israele: offrono un combattimento congiunto contro l’islamismo estremo; propongono l’addestramento dei nostri uomini in Grecia a loro spese. Ci offrono armi speciali per 500 uomini, cecchini gratuitamente; hanno detto che sono arrivate a Bihać, non so se siano state consegnate alla Serbia.»

Mack ha spiegato che l’ordinanza della Corte aveva respinto il valore probatorio di questi elementi, sostenendo che non fosse possibile stabilire se quanto annotato nel diario si fosse poi effettivamente realizzato.

Un più ampio modello di segretezza

Per Mack, gli interrogativi sollevati dagli archivi israeliani ancora secretati sulla guerra in Bosnia fanno parte di un modello più ampio, nel quale tribunali e istituzioni statali israeliane hanno resistito al controllo pubblico sulle esportazioni militari verso governi accusati di gravi violazioni.

L’avvocato ha ricordato una precedente iniziativa legale condotta insieme ad Auron per ottenere documenti sulle presunte esportazioni di armi israeliane verso il Ruanda durante il genocidio contro i tutsi del 1994. Anche in quel caso la Corte Suprema israeliana rifiutò di ordinare la divulgazione, stabilendo che l’interesse pubblico alla pubblicazione delle informazioni non prevaleva sul possibile danno alla sicurezza nazionale e alle relazioni internazionali.

«Lo si può vedere anche in altri luoghi», ha dichiarato Mack. «Ho seguito una procedura relativa al genocidio in Ruanda, dove il governo ruandese non voleva aprire i propri archivi e Israele, continuando a essere coinvolto esso stesso in repressioni e atrocità, non ha alcun interesse ad aprire questi archivi.»

Secondo Mack, questo riflette una debolezza più generale dei meccanismi di responsabilità internazionale: le indagini tendono a concentrarsi sugli esecutori diretti dei crimini, lasciando invece insufficientemente esaminato il ruolo dei governi stranieri, dei fornitori di armi e degli intermediari.

«È un problema strutturale quando parliamo di giustizia internazionale: dovremmo parlare anche dei fornitori di armi e degli attori stranieri coinvolti nel conflitto, non soltanto di coloro che partecipano direttamente ai crimini», ha affermato.

Mack ha citato anche il Ciad. Dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Israele e Ciad nel 2019, i due Paesi annunciarono una cooperazione in diversi settori, compresa la sicurezza. Successivamente, gruppi israeliani e internazionali per i diritti umani sollevarono preoccupazioni sulla mancanza di trasparenza riguardo a possibili forme di assistenza militare o di sicurezza al governo autoritario del presidente Idriss Déby, avvertendo che tale assistenza avrebbe potuto essere utilizzata contro oppositori politici, attivisti e altri critici.

Per Mack, il persistente segreto sulla Bosnia non può essere considerato soltanto una questione storica. Le prove presentate nel caso indicherebbero che i rapporti militari israeliani non furono fermati dalla crescente indignazione internazionale.

«Dopo il genocidio c’erano ancora prove che le forniture continuassero», ha detto. «La nostra conclusione è stata quindi che Israele abbia continuato i suoi affari come al solito durante gli anni della guerra, prima e dopo il massacro di Srebrenica, riconosciuto come genocidio.»

Mladić fu condannato per genocidio per l’uccisione, nel 1995, di oltre 8.000 uomini e ragazzi bosgnacchi a Srebrenica, dopo la caduta dell’area che le Nazioni Unite avevano designato come zona protetta. Fu inoltre condannato per crimini contro l’umanità e crimini di guerra, compresi il terrore e gli attacchi illegali contro i civili durante l’assedio di Sarajevo.

Mack ha sottolineato che il fallimento dell’iniziativa giudiziaria non ha posto fine al dibattito pubblico sul ruolo di Israele durante la guerra in Bosnia.

«Nonostante la sconfitta del ricorso, credo che l’aspetto positivo sia che, sia in Israele sia all’estero, sia diventato più noto il coinvolgimento di Israele nella guerra», ha dichiarato. «Anche se il governo israeliano cerca di nascondere le informazioni negli archivi, non può mettere a tacere l’opinione pubblica.»

Ha spiegato che il suo lavoro per contestare le esportazioni di armi e i rapporti di sicurezza israeliani in diversi Paesi mira a mostrare quella che considera una pratica statale continua, piuttosto che una serie di episodi isolati.

«Cerco di portare alla luce il maggior numero possibile di casi di coinvolgimento israeliano nel mondo, affinché l’opinione pubblica israeliana possa capire che non stiamo parlando di circostanze o incidenti unici, ma di un modello di comportamento comune a tutti i governi israeliani», ha affermato.

Mack ha collegato questa valutazione all’assenza di responsabilità per quello che definisce il genocidio di Israele a Gaza.

«Non c’è alcuna responsabilità per ciò che sta accadendo», ha detto. «Ma credo che sia prevedibile, considerata l’assenza di giustizia e di responsabilità per ciò che Israele e le sue forze di sicurezza stanno facendo ai palestinesi. Per questo ritengo logico che non vedremo responsabilità neppure per ciò che gli israeliani fanno in altri Paesi.»