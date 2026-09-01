La dottrina dell’espulsione di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione dall’inglese a cura della Zona Grigia

Foto di copertina: Soldati statunitensi e israeliani si riuniscono presso il Centro di coordinamento civile-militare, la base statunitense che supervisiona l’attuazione del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a Kiryat Gat. Foto: Alexander Cornwell/Reuters

di Gideon Levy

Israele crede di poter espellere gli inglesi, umiliare gli spagnoli e punire il mondo intero senza subire ritorsioni. Finora, aveva ragione. Ma si avvicina il giorno in cui Israele dovrà aprire gli occhi e scoprire che, in realtà, esiste un mondo da cui si è allontanato, così come il mondo si è allontanato da esso, e che si trova ad affrontare una nuova realtà.

Il Regno Unito è con il fiato sospeso. Dopo l’espulsione di Paesi Bassi e Spagna dal centro di coordinamento internazionale per la Gaza postbellica a Kiryat Gat, Israele sta ora valutando se espellere anche i rappresentanti britannici.

La Nakba britannica è alle porte, e questo avrebbe potuto essere persino divertente, se non fosse per il fatto che la realtà sottostante è palesemente tutt’altro che divertente. Israele sta imponendo sanzioni al mondo. Sì, avete capito bene.

Invece del contrario. Un Paese in cui il Genocidio e l’Apartheid sono quasi universalmente riconosciuti, uno Stato contro il quale non sono state imposte quasi nessuna sanzione significativa fino ad oggi, sta punendo il mondo. L’imputato funge da pubblico ministero.

Questo è perfettamente coerente con la mentalità israeliana. Il mondo è da biasimare (per l’antisemitismo), quindi il mondo pagherà.

È tutta colpa di quei migranti musulmani: questo è ciò che i media e i politici continuano a ripeterci. Megalomania e cecità sono all’ordine del giorno.

Il Centro di Coordinamento Internazionale per Gaza è un organismo di scarsa importanza. Si trova nella zona industriale di Kiryat Gat. A quasi un anno dalla sua istituzione, Gaza è ancora immersa nelle sue rovine, proprio come prima. Israele continua a uccidere quasi quanto prima del cessate il fuoco. L’espulsione dei delegati di Sua Maestà non cambierà nulla a Gaza. Il problema è l’arroganza e la sfrontatezza di Israele.

Mentre l’Europa discute incessantemente la proposta di costruzione nell’area E1, che dividerà la Cisgiordania in due, Israele la sta già punendo. La costruzione illegale nell’area E1 non è il problema. Le centinaia di migliaia di ettari occupati dai coloni negli ultimi due anni non hanno preoccupato l’Europa, ma ora l’Europa ha eretto uno spaventapasseri per il quale è pronta a presidiare le barricate.

Ma la Cisgiordania è divisa da tempo e annessa di fatto da ancora più tempo. L’Europa minaccia di imporre sanzioni sui prodotti provenienti dagli insediamenti ebraici in Cisgiordania come misura punitiva, e l’iniziativa rischia il collasso.

Di fronte a queste vuote e imbarazzanti promesse di facciata dell’Europa, Israele si erge arrogante, mostrando il suo distacco dalla realtà del mondo esterno.

“Israele sta inviando un messaggio all’Europa: la Gran Bretagna potrebbe pagarne il prezzo”, recitava un titolo grottesco, che valeva mille testimoni per la sua totale mancanza di contatto con la realtà e la sua arroganza.

Israele crede di poter espellere gli inglesi, umiliare gli spagnoli e punire il mondo intero senza subire conseguenze. Finora, aveva ragione. Ma si avvicina il giorno in cui Israele dovrà aprire gli occhi e scoprire che, in realtà, esiste un mondo esterno da cui si è allontanato, così come si è allontanato da esso, e che si trova ad affrontare una nuova, sconosciuta realtà.

I giorni in cui Israele era il beniamino dell’Occidente, in cui gli era permesso tutto, sono finiti. Espellere la Gran Bretagna da Kiryat Gat per compiacere gli elettori del Likud è una cosa positiva, e il Ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ne sarà probabilmente orgoglioso, ma il conto arriverà, anche se per qualche ragione incomprensibile dovesse tardare.

L’America sta cambiando e l’Europa aspetta solo il via libera dall’altra sponda dell’Atlantico per regolare i conti con Israele, che per decenni ha agito in modo arbitrario, facendo ciò che voleva in un modo che nessun Paese che non sia una superpotenza globale si permette.

Israele e il resto del mondo si stanno allontanando. Israele si vanta di aver commesso Crimini di Guerra; è un vantaggio elettorale. Ma l’idea che Israele possa continuare a mostrare arroganza verso il mondo intero, continuando a comportarsi come ha sempre fatto, è l’idea più pericolosa per il suo futuro, molto più dei soldi inviati ad Hamas o al programma nucleare iraniano. L’isolamento dal mondo avrà un prezzo che ogni israeliano dovrà pagare. La maggior parte dei governi del mondo non desidera realmente recidere i legami con Israele e ripone le proprie speranze nel previsto cambio di governo come via d’uscita (immaginaria) da questo pasticcio.

Ma Israele non cambierà, certamente non a sufficienza, e il mondo dovrà cambiare il proprio atteggiamento nei suoi confronti.

Un Paese che per decenni ha ignorato ogni risoluzione approvata dalla comunità internazionale, oltre ad aver espulso l’Europa da Kiryat Gat, non sarà assolto.

Un giorno, il mondo potrà finalmente entrare nella Striscia di Gaza. Dopo averne visto gli orrori, non sarà più possibile continuare a tacere nei confronti di Israele. L'”espulsione” da Kiryat Gat sarà ricordata anche a Londra.

– Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del quotidiano. Levy è entrato a far parte di Haaretz nel 1982 e ne è stato vicedirettore per quattro anni. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med nel 2008; il premio Libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei Giornalisti Israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione per i Diritti Umani in Israele nel 1996. Il suo libro, La Punizione di Gaza, è pubblicato da Verso; il suo libro più recente è Uccidere Gaza: Cronaca di Una Catastrofe.