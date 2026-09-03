Raccolta fondi: datteri dalla Palestina, energia per resistere

|A settembre, nella Valle del Giordano, comincia la raccolta dei datteri.
Intorno a Gerico, per molti piccoli produttori, questo è il momento più importante dell’anno. Le palme sono state curate per mesi.
I frutti vanno raccolti al momento giusto, selezionati, trattati, refrigerati, conservati. Ogni passaggio conta. Ogni ritardo può togliere valore al raccolto.
Ma oggi, per i produttori palestinesi, il problema non è solo raccogliere i datteri.
È riuscire a far arrivare quel raccolto fino al mercato.
La Valle del Giordano è una delle aree agricole più importanti della Palestina. Qui si coltivano datteri Medjool, un prodotto prezioso, capace di generare reddito e lavoro. Ma i piccoli produttori lavorano sotto una pressione continua: restrizioni alla mobilità, accesso difficile all’acqua, aumento dei costi, campi più esposti, assistenza tecnica più costosa, mercati sempre più competitivi.
E poi c’è il passaggio meno visibile, ma decisivo: quello che succede dopo la raccolta.
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