Raccolta fondi: datteri dalla Palestina, energia per resistere

Il progetto prevede anche formazione, assistenza tecnica, visite in campo, kit agricoli e attrezzature condivise. Coinvolge direttamente 40 piccoli produttori, potrà servire oltre 100 produttori attraverso la nuova infrastruttura post-raccolta e rafforzare una rete più ampia di 30 cooperative collegate a PARC e Al Reef. Da qui nasce “Datteri dalla Palestina: Energia per resistere”, la campagna promossa da Fondazione Altromercato e Altromercato all’interno del progetto Building Hope for Palestine per sostenere il punto più fragile della filiera, quello in cui il raccolto rischia di perdere valore prima ancora di arrivare al mercato. Mandacarù porta la campagna nelle sue 15 botteghe del Trentino-Alto Adige e della Valtellina perché questa filiera riguarda anche noi: le botteghe, le persone che scelgono il commercio equo, i territori che sanno riconoscere il valore di un prodotto quando dietro ci sono lavoro, terra e comunità.