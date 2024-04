Articolo originariamente pubblicato su Sarurafilm A dieci anni di distanza da “Tomorrow’s Land”, Smk Factory è tornata in Palestina nel villaggio di At-Tuwani per raccontare la storia dei giovani del collettivo “Youth of Sumud” e della loro lotta contro l’occupazione israeliana. Sinossi Alle porte del deserto del Negev, un gruppo di giovani palestinesi lotta contro…