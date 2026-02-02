Febbraio 2, 2026

Sebastia

Israele prepara la più grande operazione di “pulizia archeologica” mai vista in Cisgiordania

Amministratore013 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Graffiti spruzzati su antichi reperti archeologici a Sebastia, vicino alla città di Nablus, in Cisgiordania, 12 maggio 2025. (Nasser Ishtayeh/Flash90) Di Alon Arad Subordinando il valore scientifico all’espansione coloniale, gli archeologi israeliani non oppongono alcuna resistenza mentre…

