Shereen Abu Akleh

Dichiarazione del Patriarcato latino di Gerusalemme sulla morte di Shereen Abu Aqleh Available in the following languages: Arabic, English, Español, Français Il Patriarcato Latino di Gerusalemme esprime il suo shock per la morte della reporter palestinese Shereen Abu Aqleh che, secondo testimoni oculari, è stata uccisa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano…