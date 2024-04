Stop the genocide

In occasione della prossima uscita della versione italiana dell’ultimo documento di Kairos Palestina, la Campagna Ponti e non muri rilancia la piattaforma del suo impegno alla luce della drammatica situazione in Palestina e Israele. Campagna ‘Ponti e non Muri’ di Pax Christi Italia UN LUNGO IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA E LA PACE Dichiarazione in occasione della pubblicazione…