lunedì, Giugno 15, 2026

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Un Mondiale per i ricchi: barriere ai visti e prezzi alle stelle escludono i tifosi arabi

Amministratore07 mins

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Di Shaimaa Al Youssef Mentre si avvicina il Mondiale 2026, i comuni tifosi arabi vengono esclusi da prezzi proibitivi per i biglietti, costi di viaggio elevatissimi e regole sempre più restrittive sui visti. Waseem Al-Asouli ha trascorso mesi a…

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