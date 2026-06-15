Un Mondiale per i ricchi: barriere ai visti e prezzi alle stelle escludono i tifosi arabi
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Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Di Shaimaa Al Youssef Mentre si avvicina il Mondiale 2026, i comuni tifosi arabi vengono esclusi da prezzi proibitivi per i biglietti, costi di viaggio elevatissimi e regole sempre più restrittive sui visti. Waseem Al-Asouli ha trascorso mesi a…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie