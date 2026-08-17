lunedì, Agosto 17, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Timeline: cosa sta succedendo a Qusra?

Amministratore03 mins

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Domenica segna una settimana dall’inizio dell’assedio di Qusra da parte dei coloni israeliani, un villaggio palestinese a sud di Nablus, nella Cisgiordania occupata. Dal 9 agosto, decine di coloni israeliani circondano tre abitazioni palestinesi nell’area di Ras al-Ain, alla periferia del…

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