lunedì, Agosto 17, 2026

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Voci dai Territori Occupati

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Timeline: cosa sta succedendo a Qusra?

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Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

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