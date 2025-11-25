Israele arresta ex avvocato dell’esercito per un video trapelato che mostra abusi sui palestinesi
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Yifat Tomer-Yerushalmi avrebbe ammesso che il suo ufficio ha diffuso un video in cui si vedono soldati maltrattare un detenuto palestinese. La polizia israeliana ha arrestato un ex procuratore militare dopo che questa aveva diffuso un video in cui sembravano essere ripresi…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."