Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Yifat Tomer-Yerushalmi avrebbe ammesso che il suo ufficio ha diffuso un video in cui si vedono soldati maltrattare un detenuto palestinese.

La polizia israeliana ha arrestato un ex procuratore militare dopo che questa aveva diffuso un video in cui sembravano essere ripresi dei soldati mentre maltrattavano un detenuto palestinese.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito la diffusione del video forse il più “grave attacco alle pubbliche relazioni” contro Israele dalla sua fondazione.

Da Ramallah, nella Cisgiordania occupata, Nour Odeh di Al Jazeera ha riferito che l’arresto di Tomer-Yerushalmi ha scatenato “una tempesta politica e legale in Israele”, sottolineando che l’attenzione rivolta all’informatore ha oscurato quella sul crimine originario.

“C’è così tanta attenzione sul fatto che questo video sia stato divulgato, a scapito della discussione su come questo crimine sia effettivamente avvenuto – e sul fatto che l’ONU affermi che questo tipo di crimini vengono commessi in modo sistematico”, ha detto Odeh.

“In un certo senso, è un modo per distogliere l’attenzione dal fatto che questi crimini stanno avvenendo, concentrandosi su questa donna e sul fatto che abbia divulgato il video”.

Da anni si segnalano casi di tortura e abusi da parte di Israele nei confronti dei detenuti palestinesi. Tuttavia, tali pratiche sono aumentate dall’ultima guerra di Israele contro Gaza, con alcuni politici israeliani che le difendono addirittura.

Secondo le Nazioni Unite, dal 7 ottobre 2023 almeno 75 detenuti palestinesi sono morti nelle carceri israeliane.

Anche i resti dei palestinesi restituiti da Israele mostrano segni di tortura: molti presentano segni sul corpo, mentre alcuni hanno ancora gli occhi bendati e le mani ammanettate. Alcuni corpi avevano arti o denti mancanti, mentre altri sembravano essere stati bruciati, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute palestinese a Gaza.

In custodia fino a mercoledì

Tomer-Yerushalmi è scomparsa per diverse ore domenica dopo aver annunciato le sue dimissioni, scatenando speculazioni su un possibile tentativo di suicidio.

Secondo una copia della sua lettera di dimissioni pubblicata venerdì dai media israeliani, Tomer-Yerushalmi ha ammesso che il suo ufficio aveva diffuso il video ai media lo scorso anno. Cinque riservisti sono stati successivamente accusati di maltrattamenti nei confronti dei prigionieri.

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha dichiarato lunedì su Telegram: “È stato concordato che, alla luce degli eventi della notte scorsa, il servizio penitenziario agirà con estrema vigilanza per garantire la sicurezza della detenuta nel centro di detenzione dove è stata posta in custodia”.

La dichiarazione non ha indicato quali accuse le fossero state mosse.

Secondo i media israeliani, un tribunale di Tel Aviv ha ordinato la custodia cautelare di Tomer-Yerushalmi fino a mercoledì a mezzogiorno.

L’emittente pubblica Kan ha riferito che la donna è sospettata di “frode e abuso di fiducia, abuso d’ufficio, ostruzione alla giustizia e divulgazione di informazioni da parte di un funzionario pubblico”.

Anche l’ex procuratore militare capo, il colonnello Matan Solomesh, è stato arrestato nella notte in relazione al caso e lunedì è comparso in tribunale, secondo quanto riportato dalla radio dell’esercito israeliano.

“Grave violenza”

Venerdì, l’esercito israeliano ha annunciato che Tomer-Yerushalmi si era dimessa dal suo incarico in attesa di un’indagine su alcune immagini trapelate girate lo scorso anno nella base militare di Sde Teiman, nel sud di Israele.

Il caso è iniziato nell’agosto 2024, quando il canale televisivo israeliano Channel 12 ha trasmesso alcune immagini riprese a Sde Teiman, località utilizzata per detenere i palestinesi catturati durante la guerra a Gaza.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza indicavano che i soldati avevano commesso atti illeciti, senza mostrarli esplicitamente, poiché sembravano avvenire dietro le truppe che reggevano gli scudi.

Il video è stato ripreso da diversi media, scatenando l’indignazione internazionale e proteste all’interno di Israele.

L’esercito israeliano ha dichiarato a febbraio di aver presentato accuse contro cinque soldati riservisti coinvolti nei maltrattamenti a Sde Teiman.

Sono stati accusati di “aver agito con grave violenza nei confronti del detenuto, tra cui il taglio delle natiche con un oggetto appuntito, che è penetrato vicino al retto del detenuto”.

Ha aggiunto che “gli atti di violenza hanno causato gravi lesioni fisiche al detenuto, tra cui costole incrinate, un polmone perforato e una lacerazione rettale interna”.

L’atto di accusa afferma che l’abuso è avvenuto il 5 luglio 2024 durante una perquisizione del detenuto.

Intervenendo dopo una riunione di gabinetto domenica, Netanyahu ha criticato aspramente la fuga di notizie sul video, definendola forse il più “grave attacco di pubbliche relazioni” contro Israele nella storia del Paese.