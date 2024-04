tratto da: https://mediterranearescue.org/news/la-frontiera-greco-turca-al-tempo-della-pandemia-globale-tra-pushback-controllo-e-criminalizzazione/ Skala Sykaminea è un piccolo villaggio affacciato sul mare, a nord dell’isola di Lesbo. Poche miglia più in là, la Turchia. Nulla farebbe credere che negli ultimi anni questo tranquillo paesino di pescatori sia stato uno strategico avamposto in cui supportare la fuga in Europa di migliaia di persone. In seguito alle tensioni…