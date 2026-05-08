venerdì, Maggio 8, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

umm al kheir

Nonostante l’indignazione mondiale, Israele continua a ostacolare l’istruzione dei nostri figli

Amministratore07 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Una bambina palestinese legge il suo libro di scuola davanti a una recinzione di filo spinato appena eretta, su cui sventolano bandiere israeliane, che i coloni israeliani hanno installato per impedire il passaggio di insegnanti e studenti palestinesi…

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