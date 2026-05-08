umm al kheir

Nonostante l’indignazione mondiale, Israele continua a ostacolare l’istruzione dei nostri figli
Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Una bambina palestinese legge il suo libro di scuola davanti a una recinzione di filo spinato appena eretta, su cui sventolano bandiere israeliane, che i coloni israeliani hanno installato per impedire il passaggio di insegnanti e studenti palestinesi…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie