ùpreghiera giornata del digiuno

” Occhio per occhio, e il mondo diventa cieco” (Mahatma Gandhi) 17 ottobre 2023 Giornata di preghiera e digiuno per la Terra Santa. ” Signore, ti supplichiamo: solo tu puoi cambiare i cuori di tutti, farli ritornare all’umanità, smettere di odiare, di uccidere. Per fermare questa guerra. Amen.” (Mons. Michel Sabbah, già patriarca di Gerusalemme, 16 Ottobre 2023)…