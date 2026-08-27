giovedì, Agosto 27, 2026

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L’utero palestinese: fame, maternità e resistenza alla cancellazione

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Articolo pubblicato originariamente su Sage. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Di Sarah Ihmoud Questo articolo teorizza l’utero palestinese come luogo tanto della violenza coloniale sionista quanto della futurità palestinese, attraverso la storia di Shema, una giovane donna rimasta incinta e che ha partorito durante il genocidio tuttora in corso a Gaza….

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